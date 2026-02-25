Los problemas financieros golpean con fuerza al AS Monaco Basket y la rumorología sobre salidas del Principado no deja de crecer en los últimos días. El nombre de Mike James apunta a convertirse en uno de los grandes objetivos del mercado veraniego para varios aspirantes de la Euroliga, mientras que Nikola Mirotic aparece en el epicentro de un posible movimiento.

Nikola Mirotic y su posible salida de AS Mónaco

Aunque su nombre ha sido relacionado con un club de la Liga Endesa, la realidad es que, a día de hoy, se trata de una operación totalmente inviable. Ese es el escenario a finales de febrero para Nikola Mirotic, una de las grandes estrellas del AS Monaco Basket.

El ala-pívot firmó el pasado 25 de julio por dos temporadas con el conjunto del Principado con el objetivo de llevar al equipo que dirige Vassilis Spanoulis a lo más alto de la Euroliga, un reto que sigue marcando su presente inmediato.

Meses después, el panorama es muy distinto. Tras la disputa de las Copas en los distintos países europeos, el nombre de Nikola Mirotic fue vinculado a un hipotético fichaje por el Valencia Basket de Pedro Martinez. Sin embargo, la información deslizada por la Cadena SER en forma de posible rumor carece, a día de hoy, de viabilidad real. De hecho, la plantilla taronja no sufrirá movimientos hasta final de temporada, con la única excepción prevista de la salida en calidad de cesión de Isaac Nogués.

Será este verano cuando Nikola Mirotic active definitivamente el foco sobre su futuro y pueda convertirse en uno de los grandes nombres del mercado en la Euroliga. A sus 35 años, el hispano-montenegrino mantiene un rendimiento sólido: promedia 11 puntos y 4,5 rebotes en 28 partidos de Euroliga, mientras que en la competición doméstica francesa eleva sus cifras hasta los 12 puntos y 3,4 rebotes en 17 encuentros con el AS Monaco Basket.

Mirotic busca la Euroliga

Es el gran anhelo de Nikola Mirotic desde que regresó de la NBA, etapa en la que disputó 359 partidos repartidos entre Chicago Bulls, New Orleans Pelicans y Milwaukee Bucks. No logró alcanzarlo en su etapa en el Barça Basket bajo la dirección de Sarunas Jasikevicius, ni tampoco después en Olimpia Milano a las órdenes de Ettore Messina.

Ahora, el escenario tampoco parece sencillo en el AS Monaco Basket y todo apunta a que deberá elegir su cuarto equipo en la Euroliga desde su regreso a Europa en 2019.