La Copa ACB parece estar siendo un catalizador del merado de fichajes de los equipos de Liga Endesa. El propio Txus Vidorreta habló de su presencia en el mercado por la situación de Marcelinho y Sastre. Unicaja también podría plantearse refuerzos y, por último, Joventut de Badalona parece tener más claro ahora que necesita suplir a Sam Dekker. Barça Basket, Real Madrid, Baskonia y Valencia siguen vivos y, por ello, de momento no están en estos temas.

El sustituto de Sam Dekker en el mercado de fichajes apunta a ser ex del Barça Basket

Desde el inicio de los rumores de marcha de Sam Dekker hasta su posterior confirmación hubo varios nombres sobre la mesa. La trascendencia que en su día tuvo el exNBA hace que el perfil que busca el equipo catalán de la Liga Endesa ACB en el mercado de fichajes sea de máxima élite, más tras el batacazo en Copa del Rey. El primer nombre que irrumpió fue del de un desahuciado en Partizan, Jabari Parker. El movimiento ha ido perfiendo fuerza y con ello la ilusión verdinegra. Sin embargo, otro ex del Barça Basket, Nikola Mirotic, irrumpe en las noticias.

¿Y si en vez de Jabari Parker el Joventut pudiera incorporar a Mirotic hasta final de temporada? Cobran más o menos lo mismo y la parte que asumiría la Penya sería por tanto similar.

Tomic sabe algo.

Difícil pero no imposible, me cuentan — www.encestando.es (@webEncestando) February 20, 2026

Parece que el sustituto de Sam Dekker en Joventut de Badalona tendrá pasado en el acérrimo rival. y es que además de la opción de Jabari Parker, ahora se suma Nikola Mirotic. Acorde a las informaciones emitidas por el portal especializado Encestando, la llegada a Badalona del que fuera estrella del Barça Basket podría acabar produciéndose. Eso sí, no es una operación sencilla, aunque sí posible. Su coste sería similar al del americano, pero con más vinculo con la ciudad y con viejos conocidos en el vestuario.

Nikola MIrotic y Ante Tomic, una dupla temible

Una de las circunstancias que más acrecienta este rumor en el mercado de fichajes de Liga Endesa ACB es su conexión en el pasado en las filas del Barça Basket. Ambos ya demostraron poder coexistir. Por si fuera poco, podrían convivir con un Ricky Rubio cuya capacidad para hacer mejores a los demás sería la guinda del pastel. El genio de Masnou no coincidió con ninguno de ellos en su etapa como culé, pero pocas dudas hay de que sabrá potenciar lo que podría ser un juego interior de lujo en Joventut de Badalona. Sin olvidar que la situación económica en AS Mónaco podría ser un aliciente.