El Maccabi Tel Aviv ha acudido al mercado de fichajes y ha decidido reforzar su plantilla con un jugador experimentado en varias ligas europeas, capaz de aportar visión de juego y versatilidad en la dirección del equipo. Con su llegada, el club busca añadir profundidad en la posición de base para afrontar una temporada exigente y con un calendario cargado de compromisos nacionales e internacionales.

Maccabi Tel Aviv hace oficial el fichaje de Amit Ebo

Amit Ebo pone fin a su etapa en el Boulazac Basket Dordogne después de unos meses en los que se consolidó como una pieza importante en el perímetro del equipo. El base israelí se marcha a la Euroliga para firmar por el Maccabi Tel Aviv, dando un salto importante en su trayectoria profesional a los 26 años.

Durante la temporada 2025-26 en la Betclic Élite, Amit Ebo disputó 15 partidos con promedios de 11 puntos, 1,9 rebotes y 3,1 asistencias en 23 minutos por encuentro, destacando por su capacidad para dirigir el juego. Su salida deja al club francés muy tocado en la línea exterior, por lo que tendrá que acudir al mercado con urgencia.

Las consecuencias del fichaje de Amit Ebo por Maccabi Tel Aviv

La salida de Amit Ebo, unida a la lesión de gemelo de Antoine Eito, deja al Boulazac Basket Dordogne con problemas en la dirección de juego y obliga al club a reaccionar en el mercado. Desde la entidad ya han confirmado que trabajan activamente en encontrar un sustituto para mantener la competitividad de la plantilla.

Sin embargo, Amit Ebo puede aportar al Maccabi Tel Aviv profundidad en la posición de base en una temporada exigente y con un calendario apretado. Su experiencia reciente en varias ligas europeas, sumada a su conocimiento del club y del baloncesto israelí, le permitirá adaptarse rápido y ofrecer minutos sólidos desde la rotación.

Los números de Amit Ebo esta temporada