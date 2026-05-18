La Final Four Euroliga regala al aficionado español un partido entre dos de los mejores equipos de la ACB. Real Madrid Baloncesto y Valencia Basket se miden en un marco verdaderamente especial para ambos. Eso sí, las circunstancias de cada uno son diferentes y se abren las primeras preguntas sobre cómo se desarrollará el encuentro.

El Real Madrid Baloncesto tiene un problema de cara a esta Final Four Euroliga

El estilo de Valencia Basket y la manera de jugar que le ha llevado a una Final Four de la Euroliga ha sido tema de análisis constante este año. Una de las claves de los de Pedro Martínez ha sido su presencia constante en rebote ofensivo. El Real Madrid Baloncesto, por su lado, es el equipo que mejor ha protegido su aro de las capturas rivales. Sin embargo, el contexto es muy importante.

💬 @SergioScariolo: "Hemos jugado momentos buenos, pero la pintura estuvo desprotegida". — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) May 17, 2026

Si ha habido un tema de conversación recurrente en los días previos a la Final Four Euroliga dentro del Real Madrid Baloncesto son las bajas en la pintura. Sin Edy Tavares ni Alex Len son, objetivamente, un equipo menos dominante en el rebote defensivo. Vérselas contra este Valencia Basket asusta a la afición blanca. No obstante, el plan táctico y los perfiles del roster abren vías de protección.

¿Y si se hace de la necesidad virtud?

Las lesiones preocupan al aficionado del Real Madrid Baloncesto, pero quizás haya circunstancias que inviten al optimismo. Si bien parece que las ausencias en la pintura pueden perjudicar ante la política de rebote de Valencia Basket, posiblemente menos de lo esperado.

Valencia y el mantener la IDENTIDAD en cada acción.



Aceptar esos tiros… ¿Cómo? Yendo al REBOTE OFENSIVO pic.twitter.com/opSfHREIy1 — Gabo Loaiza (@gaboloaizaperez) October 14, 2025

El small ball que planteará Sergio Scariolo lejos de dificultar, podría favorecer. Los de Pedro Martínez suelen castigar entrando desde fuera y haciendo valer su movilidad. En este sentido, un Garuba y un Lyles concienciados pueden ser hasta una baza contra Reuvers, Pradilla o Costello. Como excepción, Neal Sako, un center más puro.

El plan de Sergio Scariolo contra Valencia Basket

Más allá de los perfiles que el Real Madrid Baloncesto ponga sobre la pista en esta Final Four Euroliga, el plan será crucial. Lo primero que le viene a la mente al aficionado en materia de rebote es el cierre defensivo, el box out. Sin embargo, tendrán que hacer muchas más cosas. Para evitar los rebotes de Valencia Basket tendrán que impedirles correr. Para evitar situaciones de tiro en desorden y con jugadores llegando en carrera tendrán que hacer uso de las faltas, del pressing sobre balón en transición y de un buen balance defensivo.

En segundo lugar, será fundamental para el Real Madrid Baloncesto subir la presión sobre el balón. Ya muchos equipos han hecho daño al Valencia Basket con líneas muy altas. Evitar el alto volumen de lanzamiento exterior es importante para frenar su anotación, pero también para facilitar el dominio del rebote. Los tiros cerca de canasta siempre son más difíciles de cargar y los blancos solo tendrán que controlar a uno o dos jugadores, no los hasta 5 que por momentos acuden a la pintura.