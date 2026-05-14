El baloncesto europeo atraviesa un momento de transformación e incertidumbre, marcado por debates sobre el modelo de competición, la sostenibilidad económica de los clubes y la posible irrupción del proyecto NBA. En este contexto, los dirigentes esperan ansiosamente la decisión final del Real Madrid, que se ha quedado solo en la batalla del futuro del viejo continente.

ASVEL Villeurbanne decide continuar en la Euroliga

El ASVEL Villeurbanne ha dado un paso importante en su posicionamiento dentro de la Euroliga al confirmar la renovación de su compromiso con la competición y reforzar su estructura accionarial con la incorporación de cuatro nuevos inversores estratégicos, lo que supondrá un impulso de cara al mercado para potenciar la plantilla. El club francés pretende con este movimiento asegurar su estabilidad a largo plazo y fortalecer su crecimiento tanto deportivo como económico dentro del baloncesto europeo.

Esta decisión se interpreta como una apuesta clara por el proyecto actual de la Euroliga y por su evolución futura, en un contexto de incertidumbre sobre el modelo de competición y la posible llegada de la NBA a Europa. Mientras tanto, el Real Madrid es el único de los trece clubes propietarios que aún no ha formalizado la renovación de su licencia a largo plazo, manteniendo una posición más prudente.

La idea del Real Madrid con el futuro de la Euroliga o la NBA

La postura del Real Madrid respecto al futuro del baloncesto europeo se basa en una idea clara: no cerrar la puerta ni a la Euroliga ni a una posible NBA Europa, sino apostar por un modelo de entendimiento entre ambos proyectos, con el fin de evitar una guerra institucional que acabe perjudicando al baloncesto continental.

En este contexto, el club blanco ha ido suavizando su posición inicial, que parecía más cercana a liderar un proyecto alternativo junto a la NBA, y ahora prioriza un acuerdo que garantice estabilidad económica y deportiva. Desde la entidad se insiste en la necesidad de un modelo sostenible y más rentable, sin renunciar a competir en la élite europea, manteniendo abierta su continuidad en la Euroliga, aunque de momento no hay una decisión definitiva y el ASVEL ha dejado solo al club blanco entre los propietarios.

El calendario inmediato del Real Madrid en la Euroliga

El próximo gran reto del Real Madrid en la Euroliga será la semifinal de la Final Four ante el Valencia Basket, un duelo que se disputará el 22 de mayo en Atenas. El conjunto blanco llega tras eliminar al Hapoel Tel Aviv y buscará un billete para la final en un enfrentamiento directo que garantiza presencia española en la gran final.