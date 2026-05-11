El Barça Basket tiene una de las mejores generaciones junior de los últimos años en el club y, posiblemente, de la categoría a nivel nacional. Sin embargo, el Campeonato de España de clubes sirvió para que el Real Madrid Baloncesto le arrebatara todo el protagonismo y demostrara que los equipos no son solo roster.

Real Madrid Baloncesto o Barça Basket: Reválida o revancha en el baloncesto cantera

A pesar de que el Campeonato de España Junior dictase sentencia, la realidad es que las generaciones 2009 y 2008 podrán volverse a ver las caras. Al margen de que existe una posibilidad de que lo hagan en el Euroleague Next Generation, más probable es que lo hagan en la Liga U22. Real Madrid Baloncesto y Barça Basket cuentan con un bloque muy similar en ambos.

los niños en 2026 no quieren jugar con el yoyó 🪀



JoJo Boumtje Boumtje AKA el yoyó ('09 | 2,11m) 🇺🇸

25 peaches 🍑 (11/15 t2)

5 rebotes 🧺

3 regalinchis 🎁



es tirador y hoy no ha metido nada desde fuera, para que os hagáis a la idea de los recursos que maneja el colega



vídeo pic.twitter.com/rLU83gYmNE — Liga U (@Liga_U22) April 4, 2026

A pesar de que la categoría junior y la U22 sean diferentes, la realidad es que los Amosov, Grinvalds, Kayser… por el lado del Real Madrid Baloncesto o los Kusturica, Boumtje-Boumtje, Dabone… son las referencias de ambos conjuntos. Por ello, la final a 6 que se disputará este fin de semana, del 15 al 17 de mayo será revivir lo acontecido hace pocos días.

La primera fase final de la Liga U: ¿Habrá clásico?

La final a 6 de la Liga U recientemtente acabó de perfilarse. A pesar de estar a pocos días de que tenga lugar el acontecimiento de baloncesto cantera, no hace mucho que está cerrada la presencia de los seis finalistas. Barça Basket y Real Madrid Baloncesto fueron los primeros junto a Casademont Zaragoza y Burgos. CB Canarias, Valencia Basket, Bàsquet Girona y Gran Canaria se midieron en un play-in con buenas noticias para los dos cuadros insulares.

¡Exhibición de Burgos (@canteraspb) para tumbar al @FCBbasket!



El equipo burgalés se clasifica como cuarto en la @Liga_U22. pic.twitter.com/xkMYfc2n3q — Teledeporte (@teledeporte) April 17, 2026

A pesar de que tanto Real Madrid Baloncesto y Barça Basket puedan quedar eliminados, la realidad es que muchos ya presumen que puedan medirse en la final. Eso sí, los culés saben lo que es perder contra Burgos, Gran Canaria y CB Canarias, posibles rivales en el torneo. Los blancos, por su lado, ya han caído en dos ocasiones con Casademont Zaragoza, por lo que la igualdad manda y todo puede pasar en cualquier partido.