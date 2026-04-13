Los talentos que atesora el Real Madrid Baloncesto en su basket formativo es realmente impresionante. La estructura de cantera del conjunto blanco viene produciendo perlas, pero especialmente prolífica está siendo la generación junior. Este fin de semana los chicos de Javier Juárez tuvieron la Final Four de la FBM y volvieron a demostrar que están preparados para grandes cosas.

El Real Madrid Baloncesto junior gana y esboza lo que serán sus próximas estrellas

El equipo referencia de la cantera del Real Madrid Baloncesto tuvo su primera fase final, en este caso autonómica. La Final Four de la FBM es la antesala de un Cto de España en la que se encontrará con un Barça Basket realmente potente. La final a cuatro ha servido para ir viendo quiénes realmente son los líderes del equipo. Una temporada regular con resultados abultados impedía cerciorarse, pero ya están claras sus estrellas.

#F4JúniorM #LigaAhorramas I El Real Madrid remonta en el segundo cuarto apoyado en un gran trabajo defensivo.



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Los dos líderes más claros de esta Final Four de la FBM han sido Gunnar Grinvalds y Ousmane Diarra. El Real Madrid Baloncesto tuvo que verse las caras con Movistar Estudiantes y Zentro Basket en dos partidos ganados con solvencia. El exterior y el pívot fueron los más consistentes en ambos partidos. Amosov estuvo más discreto en el segundo y Bjelic en el primero. El letón demostró por qué es uno de los predilectos de Sergio Scariolo para subir al primer equipo.

Otras estrellas de la competición de baloncesto cantera

A pesar de que pocos nombres han destacado como las dos perlas de la cantera del Real Madrid Baloncesto, hay otros jugadores que merecen su cota de protagonismo. Por un lado, dentro del propio conjunto blanco, el partido realizado por el ruso Egor Amosov en semifinales con 15 puntos, 7 recuperaciones, 8 rebotes, 3 asistencias para 26 de valoración tiene que ser mecionado.

"Es un MVP de todo el equipo, un trabajo de todos"



Jayden Anike, de @CBZentro, MVP 🏀de la fase final de la #LigaAhorramas júnior masculina #F4JúniorM@Ahorramas_com pic.twitter.com/DITKYC7Sge — Fed. Bcto. de Madrid (@FBMadrid) April 13, 2026

Más allá del Real Madrid Baloncesto hubo varios diamantes en bruto que dejaron destellos de su nivel. En la propia final frente al conjunto madridista Jayden Chinoso Anike firmó 25 puntos, 11 recuperaciones y 6 rebotes para 30 de valoración. Todo ello, frente a un cuadro del nivel del de Javier Juárez. Los 27 puntos de Haile Aparicio Rodríguez en el tercer y cuarto puesto que sirvieron para que los estudiantiles tocaran medalla, también fueron un hecho digno de reseñar. Sin duda, una Final Four plagada de talento.