Sergio Scariolo vuelve a la Liga Endesa con una victoria (81-71) ante Dreamland Gran Canaria. Más de diez años después de su última aparición en la ACB, al frente del Saski Baskonia en la temporada 2013-2014, el técnico italiano inicia una nueva etapa al mando del Real Madrid, uno de los grandes aspirantes al título. Su estreno no pudo ser mejor: primer triunfo, minutos de rodaje para los nuevos fichajes y debut para una de las joyas de la cantera blanca.

Debut de Gunars Grinvals con el Real Madrid de baloncesto

El conjunto blanco afrontaba su estreno en la Liga Endesa con las ausencias por molestias de Maledon, Usman Garuba y Deck, mientras Scariolo optaba por dejar fuera de la convocatoria a Gabriele Procida, también con problemas físicos de manera reciente. Un contexto perfecto para el debut oficial en la competición doméstica de Izan Almansa y para ver los primeros instantes del canterano Gunars Grinvalds, una de las promesas más destacadas de la cantera madridista. ✨ Debut oficial de Gunars Grinvalds con el primer equipo. pic.twitter.com/QmM6RSpEPe — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) October 5, 2025

Tanto el español como el letón tuvieron sus primeros minutos ante Dreamland Gran Canaria, en un partido que supuso la victoria número 32 consecutiva del Real Madrid como local. Izan Almansa firmó un buen estreno, con 6 puntos en 11 minutos, mientras que el canterano Gunars Grinvalds debutó oficialmente con el primer equipo, aportando un punto en el minuto que estuvo sobre la pista.

Grinvalds es uno de los jóvenes más seguidos de cerca por Sergio Scariolo. El alero nacido en 2008 ha formado parte de la expedición blanca desde el inicio de la pretemporada y ha recorrido todas las categorías de formación, desde infantil hasta júnior. Su debut con el primer equipo supone una clara declaración de intenciones del nuevo técnico, que parece decidido a mantener un ojo puesto en el equipo júnior y en el conjunto de Liga U22 como fuentes de talento para futuras convocatorias.

Un día que Gunars Grinvalds jamás olvidará 🤩 Su primera canasta con el Real Madrid en su debut con el primer equipo a sus 17 años ✨



El futuro está aquí… #LigaEndesaxDAZN 🏀 pic.twitter.com/i2mG9xKPXj — DAZN España (@DAZN_ES) October 5, 2025

Primer canterano que debuta con Sergio Scariolo en su nueva etapa

Grinvalds, natural de Jurmala, se convirtió en el primer canterano en debutar con Sergio Scariolo en esta nueva etapa al frente del Real Madrid. Internacional con Letonia en categorías inferiores, recibió el apoyo inmediato de sus compañeros y respondió con un tiro libre muy celebrado, un momento que seguro quedará grabado en su memoria.