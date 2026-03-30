La cantera del Real Madrid Baloncesto ha dejado durante la temporada muchas noticias. Talentos de toda edad han ido demostrando el nivel que atesoran. Por el momento, los encuentros de referencia eran pocos, ya que el conjunto madridista suele medirse a muchos equipos a los que superan con suma facilidad. Sin embargo, comienza la recta final del curso.

La generación dorada del Real Madrid Baloncesto

El Real Madrid Baloncesto parece haber congregado en un espacio corto generacional mucho talento. Entre las edades 2010, cadete de segundo año, y 2008, junior de segundo año, congrega auténticos diamantes en bruto. Además, el calendario permite que las piezas de categorías inferiores doblen, como bien se vio a Rhys Robinson incluso con el U22. Durante el curso son muchos los partidos con ventajas abultadas, pero ahora empieza lo bueno.

El equipo referencia de baloncesto formativo de todo club suele ser el junior. A pesar de que la Liga U22 ha ganado fuerza, parece que el prestigio de un Next Gen o un Campeonato de España junior sigue estando por delante. En esta franja generacional el Real Madrid Baloncesto junta una generación potente como es las 2008/2009: Fabian Kayser, Egor Amosov, Ilia Frolov… con otra que brilla también con luz propia como es la 2010 de los Rhys Robinson o Toni Garma.

¿Quiénes serán los elegidos?

Durante la temporada la diferencia entre el equipo franquicia de la cantera del Real Madrid Baloncesto junior y muchos de sus rivales en la CAM es enorme. Por ello, la política de rotaciones y subidas manda. Tras vencer fácilmente a Torrejón, el conjunto está en la Final Four y, posteriormente, solvo sorpresa mayúscula, el Campeonato de España. En este sentido, habrá que ver quienes son los elegidos para participar con el equipo junior de la entidad en estos encuentros.

Los rivales del Real Madrid Baloncesto en la Final Four Junior serán Movistar Estudiantes, Spanish Basketball Academy y ZentroBasket. En cuartos de final, en el primer encuentro, jugaron los Grinvalds, Amosov, Bjelic… Sin embargo, en el segundo encuentro no fueron convocados y el equipo lo lideró Toni Garma, Axel Fevry, Rhys Robinson… Es decir, la generación 2010. En los encuentros de la F4 de la CAM, del Campeonato de España de clubes y en ‘la posible’ fase final de la Euroleague Next Gen queda por saber si los 2010 tendrán sitio en un roster con talento a raudales.