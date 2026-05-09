El Real Madrid Baloncesto no necesitó quinto partido para ganarse el derecho a estar en toda una Final Four de la Euroliga. A pesar de las críticas durante muchos tramos del curso, Sergio Scariolo tiene todos los deberes hechos ya en estas fechas. Además del éxito europeo, tiene certificada la primera plaza en Liga Endesa ACB. Por ello, toca trazar un plan.

El Real Madrid Baloncesto, con muchas variables y varias perspectivas

La disyuntiva en la que se ve inmerso el Real Madrid Baloncesto en Liga Endesa ACB plantea muchos debates. Los madridistas se miden a Rio Breogán en la próxima jornada, pero tendrán más de un encuentro antes de la ansiada Final Four de la Euroliga. En esta tesitura, Sergio Scariolo tendrá que encontrar un equilibrio entre el descanso y no perder el ritmo competitivo.

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El técnico del Real Madrid Baloncesto tendrá que gestionar los minutos del equipo en Liga Endesa ACB sin nada en juego. El primer pensamiento de cualquier aficionado es que es momento para que jueguen minutos los menos habituales. Si bien llegar frescos es importante, también lo es hacerlo rodados. Todo ello, con el temor de una posible lesión a pocos días vista.

Ahora el excel generará poca polémica en Liga Endesa ACB

Seguramente muchos no habrían oído hablar del excel hasta este curso. Sin embargo, las rotaciones medidas de Sergio Scariolo han sido motivo de debate constante en el entorno del Real Madrid Baloncesto. Para muchos una estrategia que ha dado frutos, para otros, una excesiva rigidez. La política de rotaciones, sobre todo en Liga Endesa ACB, ha dado de qué hablar.

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Con la primera plaza de Liga Endesa ya materializada, será clave la gestión de cargas. Todo ello, con algunas dificultades añadidas. Habrá que ver cómo se gestiona la recuperación de un pilar del Real Madrid Baloncesto como es Edy Tavares. La dicotomía entre ser cautos y que llegue rodado hace temblar al aficionado. Hay otras muchas aristas, como dar minutos a jugadores a los que se les busque mercado, foguear a jóvenes prometedores o gestionar el rodaje de las estrellas. El primer examen en Liga Endesa ACB será Río Breogán, muchas miradas puestas en el técnico.