Izan Almansa decidió volver a sus orígenes el pasado agosto al firmar un contrato de cuatro temporadas con el Real Madrid, después de pasar por distintas ligas de desarrollo. Sin embargo, apenas unos meses después, el ala-pívot murciano podría volver a hacer las maletas para poner rumbo al gran escaparate del talento joven: la NCAA. Desde Estados Unidos y Óscar Herreros ya dan prácticamente por cerrada la operación para que Almansa debute en el baloncesto universitario durante la temporada 2025-26.

Izan Almansa elige universidad NCAA

Formado entre las canteras de UCAM Murcia y el Real Madrid, Izan Almansa emprendió en 2021 la aventura estadounidense. Su camino le llevó por la liga Overtime Elite —de donde salieron los hermanos Thompson rumbo a la NBA—, la NBA G League con el equipo Ignite y, posteriormente, la NBL australiana, donde disputó la temporada 2024-25 con los Perth Wildcats. El gran objetivo del murciano era dar el salto definitivo a la NBA a través del Draft, pero al no ser seleccionado terminó regresando a España para firmar con el Real Madrid.

Ahora todo apunta a un nuevo giro en la carrera de Izan Almansa. El ala-pívot murciano habría aceptado la propuesta de los Gonzaga Bulldogs para iniciar su etapa en la NCAA, dando continuidad a una trayectoria tan singular como irregular. En Gonzaga coincidirá con uno de los entrenadores más prestigiosos del baloncesto universitario estadounidense, Mark Few, cuyo cuerpo técnico cuenta además con el español Jorge Sanz como asistente. Almansa también compartirá vestuario con el joven talento español Mario Saint-Supéry, formando una interesante conexión nacional en Spokane.

Se espera que Izan Almansa disponga de tres años de elegibilidad en la NCAA. El murciano cumplirá 21 años el próximo 7 de junio y considera que el baloncesto universitario puede ser el escenario ideal para seguir puliendo y desarrollando su juego. Además, el panorama interior de Gonzaga cambiará notablemente la próxima temporada tras la salida de Ike, abriendo espacio en la pintura para una rotación en la que podrían coincidir Massamba Diop y el propio Almansa.

¿Compensación económica para el Real Madrid?

Ante la creciente fuga de talento internacional hacia la NCAA, los clubes europeos se ven obligados a negociar las salidas de sus jóvenes promesas, ya sea mediante una compensación económica o conservando ciertos derechos de cara a un hipotético regreso a Europa. En el caso de Almansa, lo más probable es que el Real Madrid perciba una pequeña compensación por su marcha y, además, mantenga sus derechos mediante el tanteo, pensando en una posible explosión del jugador en el futuro.

Izan Almansa ha compaginado esta temporada su presencia en el equipo de Liga U22 que dirige Javi Juárez, con apariciones en el primer equipo dirigido por Sergio Scariolo. El ala-pívot murciano ha disputado 16 partidos con el primer equipo blanco, incluidos dos encuentros de Euroliga, firmando en Liga Endesa unos promedios de 5 puntos y 2 rebotes en apenas nueve minutos por partido.