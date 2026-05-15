El Real Madrid Baloncesto lleva toda la temporada a vueltas con el juego interior. No obstante, pocos quebraderos habrá tenido Sergio Scariolo de la dimensión de la rotación actual de cincos. Sin Edy Tavares y Alex Len tendrán que idear un plan para competir en los playoffs de ACB y la Final Four de la Euroliga.

Las primeras pistas del Real Madrid Baloncesto en Liga Endesa ACB

A pesar de que el Real Madrid Baloncesto no hizo uso de Usman Garuba por molestias, sí que se dieron las primeras pinceladas de cómo quiere plantear el juego Scariolo. Los blancos se mueven para sumar en el mercado otro pívot a la rotación para los playoffs de ACB. Sin embargo, la Final Four Euroliga tendrá que competirse con lo que hay. En este sentido, el partido de Liga Endesa contra Bilbao Basket reveló algunos planteamientos.

📋 ¡Nuestro quinteto inicial para el partido vs @bilbaobasket! pic.twitter.com/lCnD8AecXs — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) May 14, 2026

El encuentro de Liga Endesa dejó una rotación al cinco entre Izan Almansa y Trey Lyles. El Real Madrid Baloncesto probablemente apueste por el americano como falso pívot. Usman Garuba, a buen seguro, sea el center en la Final Four Euroliga y el joven español no tenga especial protagonismo. El control de cargas le ha dotado de protagonismo en ACB, pero todo apunta a que lo perderá en Europa. Eso sí, posiblemente las ideas se mantengan.

La pizarra de Scariolo que buscará tapar las carencias en la Final Four Euroliga

Los madridistas tendrán que poner en práctica un juego más dinámico, aprovechando la movilidad de sus interiores. Lo que en algún momento fue un equipo de centers puros, ahora es justo lo opuesto. El Real Madrid Baloncesto ya tuvo mucho juego en llegada con Izan Almansa en Liga Endesa. Además, también se diseñaron muchos sistemas de cinco abiertos para el pick and pop de Trey Lyles como pívot.

💬@sergioscariolo: “No me voy descontento, hemos jugado bien muchos minutos”. — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) May 14, 2026

El Real Madrid Baloncesto buscará maximizar las características de su ‘nuevo’ roster. En este sentido, también en línea con lo visto en Liga Endesa ACB, a buen seguro que se buscarán muchas situaciones de flip (cambio de orientación del bloqueo directo) y reject (atacar el lado no bloqueado del pick). Con ello buscarán castigar la movilidad de los interiores rivales, además de jugar con la atracción que Lyles genera con su tiro. Frente a Bilbao no se vio, pero muy posiblemente también opten por estructuras zonales con balón en el poste bajo.