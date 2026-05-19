El Valencia Basket obró la gesta tras imponerse a Panathinaikos. La Final Four Euroliga no ha dejado indiferente a nadie. No es de extrañar que los gigantes de la competición ya estén pensando en pescar en aguas valencianas. De todos los jugadores que vienen brillando hay uno que es especial, Jean Montero.

El Valencia Basket lanza una oferta, pero el asunto se complica

El Valencia Basket no quiere fugas en el mercado de fichajes tras su proeza en Euroliga. Para evitarlo, la dirección deportiva taronja habría lanzado ya una propuesta de renovación a Jean Montero. También en un intento de reafirmar la confianza antes de la Final Four, como ya se hizo con Taylor y los playoffs. Sin embargo, el dominicano podría tener otros planes.

Jean Montero y el Valencia Basket podrían separar sus caminos. A pesar del esfuerzo valenciano por retenerlo con una oferta de 2 millones de euros al año, la estrella del equipo está cerca de firmar su adiós. Acorde a las informaciones del medio especializado Sportando, Olympiacos estaría muy cerca de cerrar el acuerdo de cara al mercado de fichajes veraniego. Todo ello, con la Final Four Euroliga en juego.

Jean Montero y Olympiacos ¿Cómo afectará? ¿Intento de desestabilizar?

Una noticia de mercado de fichajes entre equipos que disputan la Final Four Euroliga a pocas horas vista de los partidos es todo un bombazo. Por un lado, muchos se preguntan cómo afectará esto al Valencia Basket. Jean Montero es su líder indiscutible y la información es muy poco oportuna. Muchos aficionados hablan de filtración interesada para desestabilizar. Solo el tiempo esclarecerá el asunto.