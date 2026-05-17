Valencia Basket se ha reforzado para el tramo final de la temporada en la ACB con un fichaje del verano que se marchó cedido. Pedro Martínez ya puede contar con él y el club lo ha inscrito en la competición, por lo que podría debutar en la próxima jornada. Un refuerzo estival que llegó con mucha proyección y que ahora tiene la oportunidad de dar un golpe encima de la mesa y hacerse un hueco en una plantilla histórica.

Valencia Basket renueva a Álvaro Cárdenas hasta 2028

Valencia Basket ha ampliado el contrato de Álvaro Cárdenas, asegurando su continuidad en el club valenciano hasta la temporada 2027-28. El base granadino fue uno de los refuerzos del pasado verano, pero todavía no ha llegado a debutar con el primer equipo, ya que se marchó cedido. Su fichaje se entendió como una apuesta de proyección y futuro para la entidad, y esta renovación certifica esa línea de trabajo de la dirección deportiva taronja, liderada por Luis Arbalejo.

Durante su etapa cedido en el Peristeri, Cárdenas ha tenido un buen rendimiento en su primera experiencia profesional. En la liga griega ha promediado más de 10 puntos y casi 5 asistencias por partido, destacando por su regularidad. Además, en la FIBA Europe Cup elevó sus cifras anotadoras hasta los 12,9 puntos, 3,7 rebotes y 3,3 asistencias, con 14,2 de valoración y un notable 54,8% en triples.

Álvaro Cárdenas podría debutar con Valencia Basket en ACB

Álvaro Cárdenas ha regresado al Valencia Basket en un momento clave de la temporada, con el objetivo de aportar en el tramo final de la Liga Endesa. Tras su crecimiento durante la cesión, el base se incorpora a la dinámica del equipo de Pedro Martínez, donde el club quiere verle de cerca para tomar una decisión sobre su futuro de cara al próximo mercado de verano.

El jugador llega con ritmo competitivo tras su etapa en Grecia, donde ha tenido minutos y protagonismo, lo que le permite estar preparado para ayudar desde el primer momento. Inscrito en la competición nacional, no se descarta que pueda debutar esta jornada en la ACB, en la que Valencia Basket se enfrenta en el Roig Arena al Bilbao Basket de Jaume Ponsarnau.

Los tres mejores partidos de Álvaro Cárdenas en la FIBA Europe Cup