El Valencia Basket viene dejando una de las eliminatorias Euroliga más emocionantes que los aficionados del basket recuerdan. Después de remontar un doloroso 2-0 en un escenario como el OAKA, regresan a la realidad de la Liga Endesa ACB. Sin embargo, el lío está servido y es que los taronjas se plantan.

La prioridad del Valencia Basket es clara y así se lo expresan a la Liga Endesa ACB

A pocos les sorprenderá que el quinto partido de la serie frente a Panathinaikos genere más ilusión a día de hoy que los encuentros de liga regular en ACB. En el panorama europeo es habitual ver cómo las ligas nacionales desplazan sus encuentros para facilitar el control de cargas a los equipos Euroliga. Sin embargo, la Liga Endesa parece que no se detendrá para Valencia Basket y, por el momento, el duelo contra Baskonia sigue en pie. De ahí el lío.

One Place Remains 👀



The other 3 are guaranteed for #F4GLORY 🔒



One more game… See you next week! pic.twitter.com/jGxnviFZVY — EuroLeague (@EuroLeague) May 8, 2026

Enric Carbonell, CEO de Valencia Basket, ha sido claro con su postura respecto al partido de Liga Endesa ACB: “Si no hay cambio, jugaremos con juniors y sub22 el domingo“. El directivo del equipo valenciano, ante la pregunta sobre si es el partido más importante de la historia del club, después de algún rodeo, acabó afirmando: “Posiblemente sí”. Sin duda, parece que las prioridades del conjunto están claras. Queda por ver si los estamentos de la competición nacional reaccionan a sus palabras.

Los precedentes de otras ligas

Todo apunta a que, juegue o no el Valencia Basket, Panathinaikos descansará. Los griegos tenían agendado un encuentro para ese miércoles en previsión de solventar la serie en casa. Sin embargo, el giro de los acontecimientos hará que se desplace y no parece que a fechas previas. Seguramente, esta circunstancia haya desencadenado esta respuesta tan contundente de la entidad valenciana a la Liga Endesa ACB.

⭐ 𝙃𝙄𝙂𝙃𝙇𝙄𝙂𝙃𝙏𝙎



Segunda victoria en tres días en todo un OAKA para ganarnos el billete a un último partido en casa. Hubo jugadas geniales. ¡Te las enseño aquí! 🧡



🏆 P4 1/4 @EuroLeague

🟢 @Paobcgr 86

🟠 @valenciabasket 89

🤝 @pamesaceramica pic.twitter.com/FAVCQxkwVc — Valencia Basket Club (@valenciabasket) May 8, 2026

Lo acontecido entre la Liga Endesa ACB y el Valencia Basket es un tema recurrente. Ya en la serie del Real Madrid fue motivo de polémica entre los aficionados, ya que Hapoel Tel Aviv tuvo descanso de liga nacional para preparar el choque. Todo ello, mientras los blancos tuvieron un arduo encuentro contra UCAM que llevó a sus estrellas a jugar ‘minutadas’. Por si fuera poco, la máxima competición española es especialmente exigente, en muchos casos más que la de otros cuadros de la Euroliga.