El Valencia Basket está ante el que podría ser uno de los partidos más importantes de su historia como club. Los taronjas están a una victoria de su primera Final Four Euroliga y la afición está volcada. La baja de Josep Puerto fue la primera estocada, pero el infortunio de Braxton Key fue la gota que colmó el vaso.

¿Dispondrá Valencia Basket de Braxton Key?

Braxton Key recibió un duro golpe en el rostro que le apartó del encuentro frente a Baskonia. Seguramente, tras esta circunstancia, muchos hubieran preferido que Valencia Basket hubiera materializado su ‘amenaza’ de jugar con juniors. La lesión aún deja muchos interrogantes de cara a la Euroliga.

🏀 𝙂𝘼𝙈𝙀𝘿𝘼𝙔



Es hoy

Es en casa

Ven con ganas

Ven con tiempo

A per ells, Familia 🧡



🏆 P5 1/4 @EuroLeague

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⌚ Miércoles, 21h

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Tras la lesión de Braxton Key ya comenzó a abordarse la posibilidad de jugar con máscara. En el entrenamiento previo al choque Euroliga Braxton Key participó en la sesión grupal con el protector facial. Sin embargo, Pedro Martínez advirtió de lo que el jugador le había transmitido en el día previo al choque crucial de Euroliga: “si el partido fuera hoy, no se veía capaz de jugar“.

La enfermería antes del billete a la Final Four Euroliga

A pesar de que en el día de ayer parece ser que Braxton Key no se veía para jugar, aún hay horas por delante para que la situación evolucione. Al margen de la baja del americano, también está la de Josep Puerto. La dificultad sin ambos se multiplica, ya que son dos especialistas defensivos en una posición en la que Panathinaikos tiene mucha pólvora. Sin duda, el más difícil todavía en Euroliga.

🏀 Nos colamos en el entrenamiento en la pista central del @RoigArena



🎯 Pique triplista y buen rollo entre @brancoupapi99 y Jaime 😂



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Panathinaikos tiene un roster envidiable, pero su posición de alero/ala-pívot es especialmente potente. El candidato a ganar la Euroliga cuenta con muchos perfiles que pueden ocupar ambas posiciones y con una versatilidad difícil de controlar. Juancho Hernangómez, Cedi Osman, Nigel Hayes-Davis o Nikos Rogkavopoulos pueden ponérselo muy difícil a este Valencia Basket. Habrá que ver qué acaba sucediendo con Braxton Key.