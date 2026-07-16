¿El robo del siglo en Europa? El movimiento que amenaza con reventar el mercado de la Euroliga

La temporada de rumores estivales en el baloncesto continental siempre nos regala novelas por capítulos, pero lo que se está cocinando en las últimas horas en las oficinas más exclusivas de Atenas y Madrid va camino de romper todos los audímetros. Hablamos de despachos donde se deciden títulos, de llamadas nocturnas y de transacciones con cifras que marean a cualquiera. El tablero de la Euroliga, habitualmente rígido en sus estructuras de poder, tiembla cada vez que un gigante decide ir “con todo” a por la pieza más cotizada del continente. La posibilidad de un traspaso histórico está latente y el principal candidato para protagonizarlo ya sabe lo que es reinar en Europa.

El gigante verde saca la chequera: el deseo prohibido de Atenas

Como comentan en TotalBasket, ha estallado la bomba que nadie quería creer en la capital de España, pero que en Grecia ya dan casi por hecha en los mentideros baloncestísticos. Según fuentes muy cercanas a la operación en Atenas, el Panathinaikos, ahora bajo el mando del legendario Zeljko Obradovic en su segunda etapa, está dispuesto a tirar la casa por la ventana para hacerse con los servicios de Facundo Campazzo. El base argentino, alma y corazón del Real Madrid, es el objetivo prioritario de un club heleno que busca desesperadamente un líder indiscutible sobre el parqué tras la reestructuración de su línea exterior. La oferta económica que manejan los griegos superaría con creces el contrato actual del cordobés, convirtiéndolo en el jugador mejor pagado del continente.

La operación, no obstante, es de una complejidad extrema debido al vínculo contractual del base con el club blanco y su arraigo en Madrid. Sin embargo, en el baloncesto moderno el dinero y los proyectos deportivos ultra competitivos suelen derribar cualquier resistencia contractual. El Panathinaikos necesita un auténtico general de pista tras las últimas variaciones de su plantilla y ven en el argentino al único capaz de sostener el tempo de un equipo campeón.

La pizarra de Obradovic: ¿Por qué Facu es la pieza perfecta?

El encaje táctico de Facundo Campazzo en los esquemas de Zeljko Obradovic roza la perfección absoluta en el plano teórico. El técnico serbio siempre ha exigido bases con una capacidad defensiva asfixiante en primera línea, un criterio de pase sobresaliente en el bloqueo y continuación, y sobre todo, un carácter indomable en los momentos calientes de la temporada. Campazzo aporta una agresividad defensiva inigualable y una lectura del ‘pick and roll’ que liberaría de presión anotadora a los escoltas del conjunto de Atenas.

Terremoto en el Real Madrid y el encaje definitivo en el OAKA

Para el Real Madrid, perder a su timonel a estas alturas del verano supondría un golpe de dimensiones catastróficas para la planificación deportiva. Con Pedro Martínez recién llegado al banquillo blanco y un proceso de adaptación en marcha, la salida del ‘Facu’ obligaría a la dirección técnica a peinar el mercado a la desesperada en busca de parches de nivel Euroliga. La directiva madridista se remite por ahora a la cláusula de rescisión del jugador, pero la presión del entorno heleno empieza a hacer mella en la tranquilidad del WiZink Center.

Si finalmente el club ateniense logra convencer al base para que haga las maletas rumbo al OAKA, la Euroliga cambiaría por completo de favoritos en las apuestas para la Final Four. Un quinteto comandado por la garra de Campazzo, sumado a la rotación exterior del equipo de Obradovic, se convertiría inmediatamente en una pesadilla defensiva y en un rodillo ofensivo en transición. En conclusión, el encaje de Campazzo en Panathinaikos no solo es viable sobre la pizarra, sino que redefiniría el equilibrio de fuerzas del baloncesto europeo de forma inmediata.

En resumen, a modo de conclusión, podemos afirmar que nos esperan semanas de intensas negociaciones donde el futuro del base argentino marcará el devenir de la competición. Habrá que estar muy atentos a las próximas horas para ver si el Real Madrid logra retener a su estrella o si finalmente sucumbe ante los cantos de sirena y los millones procedentes de Grecia.