El mercado ACB entra en ebullición mientras el Real Madrid vigila a un escolta NBA

El tándem formado por Pedro Martínez y Juan Carlos Sánchez mantienen abiertos varios frentes para dar forma al Real Madrid del futuro. En algunos casos deben competir con las grandes potencias de la Euroliga y, en otros, rastrear el mercado NBA en busca de oportunidades. Para reforzar la posición de escolta, el objetivo está claro: encontrar un perfil joven, con proyección y condición de cupo.

¿Operación abierta? El Real Madrid encuentra al perfil deseado en la NBA

Aunque Nadir Hifi sigue siendo el nombre que más consenso genera en los despachos del Real Madrid, el escolta francés continúa deshojando la margarita mientras mantiene la vista puesta en la NBA. Ante esa incertidumbre, la dirección deportiva blanca ya trabaja con una alternativa que encaja a la perfección en el perfil buscado: un jugador joven, con un enorme margen de crecimiento y que, además, no ocupe plaza de extracomunitario.

El nuevo nombre que ha irrumpido en la agenda blanca es Max Shulga. Según informa AS, a través de Óscar Herreros, el escolta ucraniano de 24 años, nacido en Kiev y formado en España entre León y Torrelodones, es uno de los perfiles que sigue de cerca el Real Madrid. Tras completar su etapa universitaria en Utah State y VCU, fue seleccionado con el pick 57 del Draft de la NBA de 2025.

Shulga dejó una notable huella durante su etapa en la NCAA. Tras pasar por Utah State —donde no llegó a coincidir con Great Osobor— y VCU, el escolta firmó un brillante último curso universitario con unos promedios de 15,4 puntos, 4,5 rebotes y 6,4 asistencias, además de un sólido 37% de acierto desde la línea de tres. Su rendimiento le abrió las puertas de la NBA, donde vivió su primera experiencia profesional con los Boston Celtics, aunque solo disputó 11 encuentros. Ahora, el internacional ucraniano podría regresar a España para convertirse en una de las piezas del proyecto de Pedro Martínez en el Real Madrid.

A la espera de Mikael Jantunen

El otro gran frente abierto en el Real Madrid tiene como protagonista a Mikael Jantunen. El ala-pívot finlandés de Fenerbahçe también figura en la agenda de Valencia Basket y del Estrella Roja de Ibon Navarro. La dirección deportiva blanca mantiene contactos con el entorno del jugador, un perfil que convence plenamente a Pedro Martínez, quien ya intentó incorporarlo el pasado verano. Sin embargo, a mediados de julio la operación continúa abierta y todavía está lejos de quedar cerrada.

Roster Real Madrid 2026-27