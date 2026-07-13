Los cinco fichajes que ya asustan a toda Euroliga

El mercado de la Euroliga aún tiene por delante varias semanas de intensa actividad y quedan numerosos movimientos por concretarse, especialmente con jugadores procedentes de la NBA que todavía deben definir su futuro. Sin embargo, el verano ya ha dejado incorporaciones de enorme impacto que han comenzado a cambiar el panorama competitivo del continente. A mediados de julio, estos son, por el momento, los cinco fichajes más espectaculares de la offseason europea.

5 Moses Wright – Olimpia Milano

De Zalgiris Kaunas, pasando por Barça Basket, firmando por Olimpia Milano

Es, probablemente, uno de los movimientos más inesperados, surrealistas y llamativos del mercado de la Euroliga. Moses Wright estaba llamado a convertirse en uno de los grandes fichajes del Barça Basket, pero la incertidumbre que rodea al proyecto azulgrana ha provocado un giro radical en la operación. El pívot estadounidense ni siquiera llegará a ser presentado oficialmente con el conjunto catalán.

En su lugar, Wright ha optado por pagar la cláusula que le desvinculaba del Barça —900.000 euros— para fichar por el Olimpia Milano y erigirse en una de las piezas centrales del nuevo proyecto dirigido por Giuseppe Poeta. El interior aterriza en Italia después de firmar una destacada temporada en la que promedió 10,4 puntos y cinco rebotes por encuentro, cifras que lo convierten en uno de los interiores más cotizados del baloncesto europeo.

4 Sylvain Francisco – ASVEL

De Zalgiris a ASVEL

El de ASVEL es, por sí solo, uno de los proyectos que más ha llamado la atención en este mercado. Después de varias temporadas instalado entre los equipos menos competitivos de la Euroliga, el conjunto francés ha dado un giro de timón para construir una plantilla con aspiraciones mucho más ambiciosas bajo la dirección de Tony Parker, cuyo proyecto tiene horizonte hasta 2029.

La gran referencia sobre la pista será Sylvain Francisco. El base francés llega tras firmar una sobresaliente temporada en el Zalgiris Kaunas, donde se consolidó como uno de los mejores jugadores de la competición. Su rendimiento despertó el interés de varios gigantes de la Euroliga e, incluso, alimentó los rumores sobre un posible fichaje por la NBA. Finalmente, Francisco liderará el nuevo ASVEL, compartiendo protagonismo con refuerzos de nivel como Armoni Brooks y Nick Weiler-Babb en una plantilla diseñada para dar un salto competitivo.

3 Mike James – Anadolu Efes

De AS Mónaco a Anadolu Efes

Pocos movimientos han generado tanta expectación como el de Mike James. La salida del base estadounidense del AS Monaco parecía inevitable y, durante semanas, su futuro estuvo rodeado de rumores. Su nombre fue vinculado con insistencia al Barça Basket e incluso llegó a especularse con un posible desembarco en el Dubai Basketball para reencontrarse con Xavi Pascual.

Sin embargo, el máximo anotador de la historia de la Euroliga ha optado por un destino muy distinto. James jugará en el Anadolu Efes de Pablo Laso, donde asume el reto de convertirse en el relevo de Shane Larkin al frente del equipo turco. El estadounidense ha firmado por una temporada, con opción de ampliar su vínculo hasta 2028, para liderar un proyecto profundamente renovado que aspira a regresar a la élite continental. A su alrededor tendrá una plantilla reforzada con incorporaciones de primer nivel como Dario Saric, Bruno Fernando, Santi Yusta y Matthew Strazel.

2 Guerschon Yabusele – Panathinaikos

De Chicago Bulls a Panathinaikos

La incorporación de Guerschon Yabusele representa, hasta la fecha, el gran golpe sobre la mesa del Panathinaikos en este mercado. El internacional francés regresa a la Euroliga para convertirse en una de las piezas fundamentales de un proyecto diseñado para volver a conquistar el continente bajo las órdenes de Obradovic.

El club ateniense, sin embargo, no ha construido su ambición únicamente alrededor de Yabusele. La plantilla se ha reforzado con nombres de primer nivel como Isaac Bonga, Brancou Badio y Moustapha Fall, mientras sigue muy atento a una operación que podría elevar aún más el listón: la posible llegada desde la NBA de Jonas Valanciunas.

Con Yabusele como nuevo referente, tras su paso NBA por 76ers, Knicks y Bulls, junto a estrellas consolidadas como Kendrick Nunn, Nigel Hayes-Davis y Mathias Lessort, Panathinaikos ha configurado un bloque pensado para pelear desde el primer día por recuperar el trono de la Euroliga.

1 Jean Montero – Olympiacos

De Valencia Basket a Olympiacos

Jean Montero era, sin duda, uno de los nombres propios de la offseason en la Euroliga. Tras erigirse en el gran líder del Valencia Basket de Pedro Martínez, el base dominicano ha dado el salto al vigente campeón continental, que incorpora a una de las piezas más codiciadas y diferenciales del mercado.

Con apenas unos años de experiencia al máximo nivel, el jugador de Santo Domingo ya se ha consolidado como una de las grandes estrellas del baloncesto europeo. Ahora afronta el reto de formar una pareja de lujo junto a Sasha Vezenkov con el objetivo de mantener al campeón en la cima del continente.

Montero llega tras firmar una temporada sobresaliente. Fue decisivo en el playoff de la Liga Endesa, donde elevó su producción hasta los 20 puntos por partido, y brilló en su debut en la Euroliga con medias de 14 puntos, tres rebotes y cinco asistencias, confirmando que está preparado para liderar cualquier proyecto de primer nivel.