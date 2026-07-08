Otra SORPRESA de ASVEL en el mercado: Un jugador con casi 20 temporadas en la NBA

El mercado de fichajes de la Euroliga viene estando especialmente candente. A los nuevos superproyectos económicos de Dubai BC y Hapoel parece haberse sumado también ASVEL Villeurbanne. Si ya de por sí los históricos suelen apostar fuerte en la ventana de transferencias, se está quedando un verano especialmente activo.

ASVEL Villeurbanne podría hacer el movimiento más mediático del mercado de fichajes Euroliga

Los nombres que ha ido barajando el combinado lionés de la Euroliga en el mercado de fichajes han sido todos de relumbrón. Con más o menos éxito se han movido por varias estrellas de la competición. En la mayoría de casos, por piezas en edades inmejorables en lo que a rendimiento se refiere. En este caso, ha irrumpido un veterano que, si bien no es la superestrella que un día deslumbró a nivel mundial, tiene un caché aún muy elevado, Nicolas Batum.

💥⚫️ ASVEL, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.



➡️ ASVEL, 37 yaşındaki tecrübeli yıldız Nicolas Batum'u transfer etmeye yakın. (Backdoorpodcast)pic.twitter.com/eB7I7UHeX7 — Hızlı Hücum (@hizlihucum) July 7, 2026

ASVEL Villeurbanne lleva en busca de aleros para su conjunto bastante tiempo. Uno de los grandes rumores del mercado de fichajes Euroliga era el destino de Luwawu-Cabarrot. Los lioneses parece que se quedarán sin él, ya que está cerca de firmar por el Real Madrid Baloncesto y ya hay voces que hablan de la opción Nicolas Batum. El portal Backdoor Podcast ha informado de un supuesto interés del conjunto de Tony Parker en la que fuera toda una superestrella internacional.

Nicolas Batum y Tony Parker, juntos de nuevo

Pocos jugadores han marcado la historia de Francia como lo han hecho Tony Parker y Nicolas Batum. Ambos jugadores fueron referentes del país en la NBA y demostraron poder liderar equipos en una época en la que no era tan habitual ver europeos haciéndolo. El mercado de fichajes Euroliga podría volver a reunirlos. Muy probablemente, el vínculo del histórico base, ahora propietario de ASVEL Villeurbanne, con el veterano alero pueda facilitar un regreso al viejo continente.