El plan de ASVEL da MIEDO a la Euroliga: el gigante dormido despierta a base de millones

Pasar de rozar la exclusión por problemas financieros a sentarse en la mesa de los multimillonarios del continente en cuestión de meses parece ciencia ficción. Sin embargo, en el cambiante mercado de la Euroliga, el dinero no solo habla, sino que a veces grita. El LDLC ASVEL Villeurbanne ha dejado de ser la cenicienta del torneo para convertirse en el proyecto más temido del verano. ¿Cómo es posible semejante metamorfosis?

LDLC ASVEL Villeurbanne: de rozar el abismo a un presupuesto de 50 millones

Para entender la magnitud del terremoto, hay que mirar las cifras publicadas por el prestigioso diario francés L’Équipe a mediados de junio de 2026. Según sus informaciones, el club presidido por Tony Parker está en disposición de presentar ante las autoridades de control financiero un presupuesto global sin precedentes en el baloncesto galo: 50 millones de euros.

Hablamos de triplicar los 18,6 millones de la campaña anterior. Pero lo que verdaderamente asusta a sus rivales europeos es la porción destinada a los salarios del parqué. Tal y como adelantaba el portal especializado BasketNews en su informe del 29 de mayo de 2026, la masa salarial neta para los jugadores superará los 20 millones de euros, pudiendo escalar hasta la horquilla de los 25 o 30 millones según las estimaciones finales de L’Équipe. Es una auténtica locura si recordamos que el año pasado el club ni siquiera alcanzó el umbral mínimo exigido por la Euroliga (5,85 millones). ASVEL se mete de golpe en el Top 5 de los clubes que más gastan en toda Europa.

Inyección NBA y el golpe sobre la mesa en los despachos

Semejante músculo financiero no brota de la nada. Detrás de este salto económico se encuentra una ambiciosa ronda de inversiones. Como destapó Eurohoops y confirmó BasketNews en mayo de 2026, entre los nuevos socios capitalistas del proyecto destacan nombres con ADN de la mejor liga del mundo: Joey y Jesse Buss, copropietarios de los mismísimos Los Angeles Lakers.

ASVEL no sólo cuenta con influencia americana para invertir más en fichajes:



Construir un staff con nueve asistentes con roles específicos tan definidos responde a tratar de aplicar una estructura NBA a Europa.



Inversión y mentalidad para cambiar tendencias. https://t.co/PVBfR08Jzv — Miguel (@SirDomenech) June 29, 2026

Con este respaldo, la maquinaria de fichajes ya ha empezado a triturar récords. A mediados de junio de 2026, Eurohoops sacudía el mercado al reportar el acuerdo con el base internacional francés Sylvain Francisco por una cifra astronómica de 4 millones de euros por temporada, convirtiéndose en el contrato más alto de la historia del baloncesto de su país. A esto se le suman las informaciones del medio BeBasket, que confirman negociaciones muy avanzadas para incorporar al pívot de la NBA Daniel Theis. El plan es real, la ejecución está en marcha, los resultados los veremos en cuanto comience la próxima edición de la Euroliga.

Tony Parker salta al banquillo con un sueldo histórico

Por si el despliegue en la plantilla fuera poco, el propio dueño del club ha decidido asumir el control total de las operaciones en la pista. El diario Le Monde y la propia Euroliga en su comunicado oficial del 27 de junio de 2026 confirmaron la noticia bomba: Tony Parker se nombra a sí mismo nuevo entrenador principal (Head Coach) del ASVEL para la temporada 2026-27. Es el primer caso que se da en la Euroliga. ¿Filantropía del balón naranja?¿Autoritarismo dictatorial? ¿Ejecución de un sueño premonitorio? o ¿simplemente oportunismo? El tiempo lo dirá.

Tony Parker es el nuevo entrenador del LDLC ASVEL 🇫🇷



Tony es accionista minoritario del equipo y ejerce como presidente de operaciones, por lo tanto tiene TRES CARGOS.



Está jugando al modo carrera en la vida real, ídolo. pic.twitter.com/YghzVg6gkK — SPURS LATAM (@Spurs_Latam) June 30, 2026

Parker no solo aportará su mentalidad ganadora de cuatro anillos de la NBA desde la banda, sino que lo hará firmando un acuerdo que, según fuentes de BasketNews, rondará los 1,2 y 1,3 millones de euros por año. Una cifra jamás vista para un técnico en la liga francesa. El proyecto de ASVEL ya no es un sueño de futuro; es una realidad millonaria construida para asaltar el trono europeo a corto plazo. Con el dinero por castigo y la leyenda de los Spurs a los mandos, el club de Villeurbanne ha activado un plan que, desde luego, da auténtico miedo.