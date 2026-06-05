El mercado de fichajes Euroliga está en completo auge. Los movimientos no dejan de sucederse. Sin embargo, hay competiciones en juego. Una de las más tardías es la Liga Endesa. En ella,los conjuntos Euroliga: Valencia, Barça Basket, Baskonia y Real Madrid Baloncesto siguen vivos. La ventana de transferencias no va a esperarles.

Real Madrid Baloncesto y Barça Basket, dos damnificados del nuevo superproyecto del mercado de fichajes Euroliga

Dubai BC y Hapoel Tel Aviv parecía que iban a romper la banca este verano. Sin embargo, ASVEL Villeurbanne ha conseguido eclipsar los desembolsos de los dos rookies de la competición. Los franceses preparan un presupuesto de hasta 40 millones de euros. Además, el colista europeo sucumbió ante el Cholet en la final de la liga francesa. Sin embargo, al estar ya libre deportivamente, a diferencia de Barça Basket y Real Madrid Baloncesto, le permite anticiparse en el mercado de fichajes Euroliga.

🚨 Done Deal! 𝗦𝘆𝗹𝘃𝗮𝗶𝗻 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗶𝘀𝗰𝗼 reached an agreement with @LDLCASVEL for 4M Euros per year, and this is the highest contract of his career and the top contract in the history of French basketball !!!



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La gran joya de la corona del proyecto del Barça Basket en el mercado de fichajes era la superestrella Euroliga Sylvain Francisco. Los rumores de que no acabaría produciéndose iban en aumento, pero su no constatación hacía que siguiera la puerta abierta. El base francés, además, firma el contrato más grande de la historia del baloncesto de su país. Eso sí, no será el único ‘robo’, ni al FC Barcelona, ni al Real Madrid Baloncesto.

Sylvain Francisco no será la única estrella de ASVEL

Otro de los nombres propios del mercado de fichajes Euroliga viene siendo el ex del Real Madrid Baloncesto, Guerschon Yabusele. Su regreso al Movistar Arena cada día pierde más fuelle y todo apunta a que volverá a la que fue su casa, ASVEL Villeurbanne. El conjunto francés parece empeñado en hacerse con todos los astros consagrados del país. De nuevo, Baskonia y Barça Basket están al tanto.

Guerschon Yabusele in talks with Asvel Villeurbanne — Luca D'Alessandro (@DAlessandro_LU) June 3, 2026

El jugador pertenece a Baskonia, pero su continuidad parecía difícil. Los rumores sobre Luwawu-Cabarrot copan las informaciones del mercado de fichajes Euroliga. Al igual que sucedía con Sylvain Francisco, era pieza de deseo del Barça Basket. En este sentido, parece que podría arrebatarle también este objetivo. Los conjuntos de Liga Endesa vienen sumidos en el ostracismo en materia de traspasos, no es para menos con el título en juego. Sin embargo, quizás acaben pagando las consecuencias.