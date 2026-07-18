El nuevo Real Madrid de Pedro Martínez: ¿Revolución táctica o salto al vacío?

El Real Madrid de baloncesto está viviendo el mercado de fichajes más convulso, polarizado y radical de su historia moderna. No se trata de un simple lavado de cara de la plantilla; Concha Espina está experimentando una auténtica demolición controlada de su modelo deportivo. El cambio de paradigma es total. La planta noble liderada por Juan Carlos Sánchez ha decidido romper el guion tradicional de acumulación de estrellas “VIP” para entregarle las llaves del proyecto a la pizarra más exigente, metódica y coral de la Liga Endesa: la de Pedro Martínez. Para el aficionado acostumbrado al glamur de los grandes nombres de la Euroliga, el desconcierto es absoluto. Pero detrás del aparente vacío hay un plan táctico, y también la asunción de riesgos históricos que el club lleva años arrastrando y pretende reconducir en el presente mercado de fichajes.

El eterno fantasma del perímetro: La herencia de Jaycee Carroll

Desde que la mítica muñeca de Jaycee Carroll dejó de castigar las canastas del Palacio, el Real Madrid no ha vuelto a encontrar un especialista exterior con esa capacidad de cambiar dinámicas de partido mediante el triple instantáneo en situaciones de bloqueo indirecto. El club ha intentado cubrir ese vacío con aleros polivalentes o escoltas físicos, pero la orfandad de un tirador puro sigue siendo una herida abierta.

Es precisamente en este vacío donde cobra sentido la especulación sobre Max Shulga. El joven ucraniano con formación nacional (que viene de la disciplina de los Boston y Maine Celtics) encarna exactamente ese perfil de tirador compulsivo saliendo de bloqueos indirectos que anhela Pedro Martínez. No obstante, al no ser una pieza oficial, la afición sigue debatiéndose entre la necesidad de un especialista de este calibre y las dudas que genera un jugador sin experiencia previa en Euroliga.

Si a esto le sumamos la llegada de Timothé Luwawu-Cabarrot (TLC), se observa que el plan exterior pasa por mutar el brillo individual y el alto uso de balón de Hezonja por un perímetro mucho más físico, atlético y vertical. Pero mientras estas piezas no cristalicen, la rotación exterior del Madrid sigue en el aire.

El polvorín del puesto de base: ¿Y si caen Campazzo y Llull?

El runrún sobre el interés del Panathinaikos en tentar a Facundo Campazzo ha desatado el pánico en las gradas. El base argentino es el motor sobre el que ha orbitado el ataque del Madrid durante años. Perderle supondría un golpe letal a la estructura de juego. La especulación en torno a la llegada del bético Kobi Simmons como plan de contingencia evidencia que el club está obligado a prever escenarios de emergencia.

Paralelamente se abre la encrucijada de Sergio Llull. Con un declive físico notable (acumulando en la última temporada apenas un 33% en tiros de campo y un 27% en triples en 17 minutos de media), el de Mahón choca frontalmente con el baloncesto de ritmo asfixiante y máxima exigencia defensiva a toda cancha que propone Pedro Martínez. Si se consuma el declive de minutos o la salida de las dos grandes referencias creativas del equipo, el Madrid corre el riesgo de perder su identidad emocional y su capacidad para generar ventajas en estático.

La pintura: el condicionante Tavares

La pintura del Real Madrid se enfrenta a su propio desafío estructural. El rendimiento defensivo e intimidatorio del equipo ha dependido durante el último lustro del físico imponente de Edy Tavares. Sin embargo, el gigante caboverdiano ya no puede absorber minutajes extenuantes debido al desgaste acumulado y a sus recurrentes problemas de lesiones.

Para evitar que la pintura se colapse, el Madrid ha decidido poner fin a la política de parches temporales (como Mady Sissoko, que marcha rumbo al Besiktas turco). El acuerdo inminente con el pívot NBA Damien Jones responde precisamente a la necesidad de contar con un “cinco” atlético, potente y de primer nivel que pueda dosificar y dar descanso de calidad a Tavares. Jones aporta la energía para defender en el esquema agresivo de Martínez y resolver por encima del aro en ataque, algo clave en una plantilla que se va a ver exigida a correr más que nunca.

¿Qué le falta a este nuevo Real Madrid para ser perfecto?

A pesar de que los movimientos que se cocinan en los despachos (como el pago de la cláusula de un ‘4.5’ nacional sólido como Jaime Pradilla o el sueño del regreso de Guerschon Yabusele) dotan de músculo al proyecto, el diseño actual deja dudas razonables:

La falta de certezas oficiales en el perímetro: Con Hezonja fuera y Krämer rescindido, el club no tiene margen de error. Necesita cerrar de inmediato las incorporaciones de TLC y Shulga para que la rotación exterior no quede bajo mínimos. Capacidad de creación de juego secundaria: Si Campazzo se ve sometido a defensas agresivas o se concreta su marcha, la capacidad del equipo para generar ventajas desde el bloqueo directo queda muy mermada. Paciencia táctica: Pedro Martínez es un entrenador de sistema, no de resultados automáticos basados en individualidades. El vestuario necesitará tiempo para asimilar una presión defensiva a toda cancha y un rebote de ataque masivo que requerirá de una frescura física de la que la vieja guardia carece.

La demolición ya ha empezado en las oficinas de la sección de baloncesto del Real Madrid. Para evitar que la transición acabe en un salto al vacío, el equipo blanco está obligado a sellar sus especulaciones y transformar los deseos tácticos de Pedro Martínez en realidades oficiales sobre el parqué.