¿Qué futuro le espera a Bronny James tras la salida de LeBron de los Lakers?

La salida de LeBron James no debería llevarse consigo a su hijo. Aunque algunos rumores apuntaban a un posible traspaso de Bronny James al nuevo equipo de su padre, The Athletic asegura que ese escenario no está sobre la mesa en Los Ángeles.

A pesar del culebrón que rodea la agencia libre de LeBron, los Lakers siguen considerando a Bronny como parte de su proyecto. La franquicia ya envió una señal clara en junio al garantizar el salario de $2,3 millones del joven escolta antes incluso de que se abriera el mercado, aunque fue antes de que LeBron decidiera marcharse.

Bronny también estuvo presente en el partido de Summer League de los Lakers el sábado y se ha unido al minicamp organizado desde el lunes, lo que indica que sigue su preparación con normalidad junto a la franquicia.

REPORT: Expectations that LeBron James and Bronny James will remain on the same team are reportedly FALSE, per @DanWoikeSports.



As currently constructed, the Lakers' backcourt features Luka Dončić, Austin Reaves, Quentin Grimes, Collin Sexton, Cameron Carr, Jaden Hardy, and… pic.twitter.com/mTp6bNhCZc — HOOPS NATION (@_HoopsNation) July 14, 2026

¿Un hueco como especialista defensivo?

Tras una temporada rookie todavía repartida entre la NBA y la G-League, Bronny James fue encontrando progresivamente su sitio en el plantel californiano. Jugó 42 partidos con los Lakers la temporada pasada, con un alentador 39% en triples. Aunque aún está lejos de tener un rol protagonista, su evolución se considera lo suficientemente positiva como para que los Lakers quieran continuar su desarrollo, independientemente de la presencia de su padre.

Si nada cambia antes del inicio de temporada, Bronny tendrá que ganarse su sitio en una rotación exterior especialmente densa, por detrás de Luka Dončić y Austin Reaves. Competirá con Collin Sexton, el rookie Cameron Carr y Jaden Hardy por los minutos en las líneas traseras.

Tras la marcha de Marcus Smart, podría abrirse un hueco para un especialista defensivo en los puestos exteriores. A Bronny le toca demostrar que puede asumir ese rol, y que su futuro en los Lakers ya no está ligado al de su padre.