LeBron James en el mercado: los cinco destinos más probables

El pasado 30 de junio comunicó a los Lakers que no renovaría su contrato, y desde entonces el mercado no ha parado de especular. La pregunta que todos se hacen ya no es a dónde va, sino qué es lo que quiere.

Según Rich Paul, su agente y amigo de toda la vida, lo que está en juego es la «felicidad plena». El quinto título sigue tentándole, pero a los 40 años, en su 24ª temporada, el cálculo ha cambiado. Rankeamos los cinco destinos más plausibles, sopesando ambición por el anillo, protagonismo y esa búsqueda de felicidad.

BREAKING: LeBron James will continue his NBA career for the 2026-27 season and has informed the Los Angeles Lakers that the franchise can move on without him because he will play elsewhere, Klutch Sports CEO Rich Paul tells ESPN. pic.twitter.com/zzVk6xUVF1 — Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2026

5. Philadelphia 76ers

Los Sixers no necesitan a LeBron para pelear por el título en 2027. La franquicia ya cerró el traspaso de Jaylen Brown, cinco veces All-Star y MVP de las Finales de 2024, que se suma a Tyrese Maxey y al ex-MVP Joel Embiid. Lo que falta es un ala-pívot, y LeBron aportaría un segundo creador de juego de primer nivel.

Con Embiid siempre sujeto a perderse veinte partidos por temporada, James podría cubrir ese hueco, incluso como pívot cuando hiciera falta. El problema: en Filadelfia sería la cuarta opción ofensiva, y la afición local es de las más exigentes de la liga. Difícil casar eso con la búsqueda de paz interior.

4. Denver Nuggets

Citado por Rich Paul como una nueva opción, Denver viene de una temporada frustrante con una eliminación en primera ronda de playoffs. LeBron sería una inyección de adrenalina en un ataque que ya ha liderado la NBA en puntos por partido y eficiencia ofensiva.

Aliviaría la carga de Jamal Murray en la organización del juego y podría convertirse en la segunda opción anotadora, salvo que el técnico David Adelman prefiera mantener a Murray en ese rol. La duda que queda es de mercado: ¿es Denver suficientemente grande para darle a LeBron el protagonismo que quizás busque en lo que podría ser su última temporada?

3. Golden State Warriors

Ningún pretendiente parece más hambriento que los Warriors, que llevan dos años actuando como si intentaran forzar una última ventana de título. El as en la manga es la amistad de LeBron con Stephen Curry y Draymond Green. Una de las críticas que sus detractores le lanzan es que prefiere jugar con amigos, y Curry sería el compañero más laureado de toda su carrera.

The Golden State Warriors have reportedly RE-ENGAGED in trade talks for Anthony Davis with LeBron James's decision taking so long 🌉



The Wizards asking price is steep:



🔶 Jimmy Butler

🔶 Multiple 1st-round picks

🔶 Multiple 2nd-round picks

🔶 Multiple pick swaps



(via Shams) pic.twitter.com/1NxOG1oB5I — Basketball Forever (@bballforever_) July 8, 2026

Circula además el rumor de que Golden State intenta conseguir a Anthony Davis, su compañero en el último título con los Lakers. LeBron, Davis, Curry y Green sería un súper equipo sobre el papel. En la práctica, el kilometraje acumulado preocupa: un grupo tan concentrado en la cima lo tendría difícil contra equipos jóvenes y profundos como los San Antonio Spurs. Y terminar la carrera precisamente en el equipo al que se enfrentó en cuatro Finales consecutivas entre 2015 y 2018 sería, como mínimo, curioso.

2. Miami Heat

Si la prioridad, quizás la única, es levantar el trofeo, el Heat emerge como la opción más obvia y por amplio margen. Tras un 43-39 sin playoffs, Miami está incorporando al futuro miembro del Hall of Fame Giannis Antetokounmpo, procedente de los Milwaukee Bucks.

Falta una o dos piezas, y LeBron encaja en todas las carencias: base, organizador, segundo anotador de peso y refuerzo en la zona. Vale recordar que defendió los colores del Heat de 2010 a 2014, con cuatro Finales consecutivas y los títulos de 2012 y 2013. El presidente Pat Riley, con 81 años, adoraría otro anillo antes de dejar el cargo.

1. Cleveland Cavaliers

CAVS GOING ALL IN FOR LEBRON REUNION! 🔥



Cleveland keeping open roster spots to trade for Bronny James from the Lakers — just to lure Dad back home! 👀



Family reunion in Ohio? Bronny's deal just guaranteed… Cavs playing 4D chess. What a wild offseason! 🏀#NBA #LeBronJames… pic.twitter.com/NaTwCHHug2 — TheRoverReport (@TheRoverReport1) July 6, 2026

Volver a casa es el guión que más sentido tiene. LeBron nació en Akron, a pocos kilómetros, y siempre ha alimentado su lealtad a la ciudad natal. Hay informaciones que apuntan a que podría cerrar su carrera exactamente donde la comenzó. Sería la ocasión de recibir todo el cariño acumulado: cuando los Lakers visitaron Cleveland la temporada pasada, el marcador del pabellón proyectó un vídeo homenaje y él se emocionó visiblemente. Imaginen esa escena en una gira de despedida que cerrase con un último partido en casa.

La pregunta que queda es deportiva: ¿gana el título Cleveland con LeBron? El equipo llegó a las Finales del Este y fue barrido por los New York Knicks, y parte de la liga duda de que el actual plantel, con sus limitaciones, llegue hasta ahí incluso con él.

Qué pesa más en la balanza

El ranking expone la contradicción del momento de LeBron: el camino del corazón y el camino del anillo apuntan en direcciones opuestas. Cleveland ofrece cariño y la narrativa perfecta; Miami ofrece la estructura más competitiva. Si «felicidad plena» es sinónimo de casa, el desenlace ya está escrito. Si es sinónimo de una Final más, el guión cambia de ciudad. La respuesta dirá menos sobre baloncesto y más sobre lo que queda por conquistar.