Se avecina clásico Real Madrid y Barça Basket por este fichaje NBA y MVP de la G-League

Barça Basket y Real Madrid mantienen una vigilancia constante sobre el mercado NBA, una vía cada vez más utilizada por los grandes clubes europeos para encontrar talento diferencial. Ambos equipos analizan las oportunidades que aparecen entre jugadores con experiencia en Estados Unidos, buscando perfiles físicos, versátiles y con capacidad para adaptarse rápidamente al exigente nivel de la Euroliga. El último rumor cumple con estos requisitos.

Barça Basket y Real Madrid se fijan en Tosan Evbuomwan

Según el periodista Matteo Andreani, Barça Basket y Real Madrid han puesto sus ojos en Tosan Evbuomwan, alero británico de 25 años que podría dar el salto a la Euroliga tras varios años en el baloncesto estadounidense. Ambos clubes buscan reforzar sus plantillas con un perfil exterior que sea capaz de aportar en diferentes posiciones y sumar en varias facetas del juego.

El interés de los dos grandes del baloncesto español responde a la búsqueda de un jugador completo y con margen de crecimiento. Evbuomwan destacó durante su etapa universitaria con promedios superiores a 15 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias, mientras que en la G-League ha demostrado su capacidad para asumir protagonismo y convertirse en una pieza importante dentro de la rotación de un equipo de máximo nivel europeo.

La trayectoria de Tosan Evbuomwan y su posible encaje en el Real Madrid

Tosan Evbuomwan ha desarrollado su carrera entre la NBA y la G-League, pasando por franquicias como Memphis Grizzlies, Detroit Pistons, Brooklyn Nets y New York Knicks. Aunque no ha contado con un papel protagonista en la NBA, ha aprovechado sus oportunidades en la liga de desarrollo, donde ha destacado por su versatilidad, capacidad de generación y aportación en ambos lados de la pista.

Su llegada al Real Madrid podría encajar dentro de un perfil de jugador polivalente para reforzar la rotación exterior. Su capacidad para crear juego, defender varias posiciones y ayudar en el rebote le permitiría complementar a jugadores como Facundo Campazzo en la dirección, o a perfiles como Mario Hezonja y Gabriel Deck en las alas, aportando físico y recursos en diferentes situaciones del partido.