El fichaje del CB Gran Canaria en el banquillo llega a la Primera FEB con un pletórico ascenso ACB

El mercado de la Primera FEB se presenta especialmente activo, con numerosos equipos reforzándose para pelear por el ascenso en una competición cada vez más exigente. En este escenario, el Gran Canaria se posiciona como uno de los proyectos más ilusionantes, con la ambición clara de regresar a la Liga Endesa y la intención de construir una plantilla competitiva que le permita aspirar al objetivo desde el inicio. De momento, el conjunto canario ya tiene nuevo entrenador.

Bruno Savignani, nuevo entrenador del CB Gran Canaria

El Gran Canaria ha hecho oficial en las últimas horas a su nuevo técnico y ha apostado por Bruno Savignani para liderar su proyecto en Primera FEB tras el descenso. El técnico brasileño, con experiencia en la categoría, llega con el objetivo claro de devolver al equipo a la Liga Endesa y reconstruir una plantilla competitiva en una temporada clave para el club.

Savignani aterriza en la isla avalado por su reciente éxito con el San Pablo Burgos, donde logró el ascenso con un balance espectacular de 32 victorias y solo 2 derrotas. Su perfil combina conocimiento del baloncesto europeo y capacidad para gestionar proyectos ambiciosos, lo que ha convencido al Gran Canaria para confiarle la misión de regresar a la élite.

Así está el mercado de Primera FEB para Bruno Savignani en Gran Canaria

La confección de la plantilla del Gran Canaria sigue abierta y marcada por varias decisiones clave. La dirección deportiva, encabezada por Francesc Solana junto a Bruno Savignani, trabaja para mantener a jugadores con contrato como Ziga Samar, Nicolás Brussino o Kur Kuath, aunque no todos tienen asegurada su continuidad.

De momento, los únicos confirmados al cien por cien son Miquel Salvó, que continúa pese a su lesión, y Carlos Alocén, considerados piezas importantes para el nuevo proyecto. También existe optimismo con Pierre Pelos, mientras que otros casos siguen en evaluación y en los próximos días se podría decidir su futuro.

En paralelo, el club ya ha comenzado a reforzarse con perfiles conocidos por el técnico y adaptados a la categoría. Han llegado nombres como Jón Axel Gudmundsson, Joaquín Rodríguez y Luke Fischer, a los que se suma el anotador Marques Townes, uno de los jugadores más destacados de la pasada Primera FEB.