Doble movimiento en el mercado de Joventut Badalona con dos ex de Valencia Basket implicados

El mercado ACB continúa muy activo con movimientos entre equipos como Valencia Basket y Joventut Badalona, que han protagonizado intercambios indirectos de jugadores en las últimas horas. En este contexto también aparece el interés de otro club ACB de media-alta tabla que está atento a cualquier opción para reforzar su plantilla, como ha sucedido con un extaronja.

Isaac Nogués deja Valencia Basket y fichará por Joventut Badalona

Isaac Nogués ha puesto fin a su etapa en el Valencia Basket tras llegar a un acuerdo para rescindir el año de contrato que le quedaba. El jugador catalán, que era uno de los cupos ACB de la plantilla, llegó al club en el verano de 2025 como agente libre, después de su paso por la G League con los Rip City Remix, filial de los Portland Trail Blazers, y formó parte de una plantilla histórica que logró el primer doblete del equipo masculino con la Liga Endesa y la Supercopa Endesa.

Durante su estancia en Valencia, Nogués participó en un total de 33 partidos entre competiciones nacionales y europeas, incluyendo la Liga Endesa, la EuroLeague y la Supercopa Endesa. El jugador ha decidido marcharse del Valencia Basket ante su falta de protagonismo, y su futuro apunta a la Joventut Badalona, con un acuerdo prácticamente cerrado a falta de anuncio oficial.

Guillem Vives es nuevo jugador del Casademont Zaragoza

Guillem Vives ha sido anunciado como nuevo jugador del Casademont Zaragoza, donde firma hasta junio de 2028 para reforzar la dirección de juego tras la salida de Marco Spissu. El base catalán llega procedente del Joventut Badalona, donde ha registrado promedios en la Liga Endesa de 4,1 puntos, 1,1 rebotes y 1,1 asistencias por partido.

Vives acumula más de 440 encuentros en la Liga Endesa desde su debut en 2012 con el primer equipo de la Penya, consolidándose como uno de los bases más experimentados del campeonato. En su trayectoria ha conquistado títulos como la Liga Endesa 2017, la Supercopa de España 2017 y la EuroCup 2019 con Valencia Basket, además de ser internacional con la selección española, con la que fue campeón de Europa en 2015 y bronce en el Eurobasket 2017.

Estadísticas Isaac Nogues en Valencia Basket