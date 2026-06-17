Tras firmar una notable temporada en Liga Endesa, el telón ya se ha bajado en el Olímpic de Badalona y llega la hora de planificar el proyecto 2026-27. Jordi Martí vuelve a tener por delante la tarea de construir una plantilla adaptada a las necesidades de Dani Miret en un mercado que se prevé especialmente exigente y competitivo. Algunas decisiones de la hoja de ruta ya están tomadas, aunque los nombres llamados a reforzar el futuro de la Penya siguen siendo, por ahora, una incógnita.

¿Qué sucederá con Ricky Rubio?

Es la gran incógnita del proyecto de la próxima temporada y, por ahora, apenas han trascendido novedades al respecto. Su rendimiento en la Penya ha sido espectacular, convirtiéndose en un elemento diferencial dentro del equipo dirigido por Dani Miret. Ricky Rubio se siente muy feliz en Badalona y plenamente integrado de nuevo como verd-i-negre, pero el base del Masnou todavía no ha tomado una decisión definitiva sobre si continuar una temporada más o si, por el contrario, opta por detener su carrera.

Álex Reyes será nuevo jugador de Joventut

A mediados de junio, y según informa Xavi Ballesteros, el único fichaje que estaría ya encarrilado por el proyecto del Asisa Joventut Badalona sería el de Álex Reyes, aunque todavía sin anuncio oficial. El jugador aceptaría la propuesta de la Penya y pondría fin a su etapa en el Kid&Us Manresa, tras una destacada temporada en el Bages con promedios de 13,6 puntos, cinco rebotes y un notable acierto desde la línea de tres puntos.

Su salida, en cualquier caso, deberá formalizarse mediante el pago de la cláusula de rescisión pactada, ya que el alero cacereño tenía contrato en vigor hasta 2028.

Las salidas de la Penya

Los despachos que lidera Jordi Martí trabajan en la continuidad de Jabari Parker, una operación compleja, pero que lleva semanas en marcha. Sin embargo, ya se contemplan varias salidas: Miguel Malik-Allen y Michael Ruzic pondrían rumbo a la NCAA.

A estas bajas se sumarían también otros movimientos, como el de Adam Hanga, que será operado del codo en los próximos días, además de Henri Drell y Yannis Morin, el último en incorporarse para reforzar la pintura de la Penya ante las necesidades del tramo final de temporada.

Opciones de continuidad de Guillem Vives y Cameron Hunt

Son dos situaciones distintas, pero la Joventut Badalona trabaja en la idea de ver a Vives como tercer base y mantenerlo como uno de los jugadores más apreciados en el Olímpic, pese a que el director de juego cuenta con el interés de varios equipos de la Liga Endesa.

En paralelo, el club verd-i-negre también valora la opción de recuperar a Ferran Bassas, según informa Xavi Ballesteros en L’Esportiu. El base catalán dispone de una oferta de renovación del Bàsquet Manresa, aunque también maneja propuestas de otros equipos de la ACB, lo que abre un escenario todavía por decidir.

El caso de Cameron Hunt es clave para los intereses de la Joventut Badalona. El escolta ha sido uno de los grandes nombres de la temporada recién finalizada, firmando promedios de 15,6 puntos en Liga Endesa y un destacado 40% de acierto desde la línea de tres puntos. Hunt tiene todavía un año de contrato en vigor, aunque su rendimiento no ha pasado desapercibido y ha despertado el interés de varios equipos, incluidos algunos de Euroliga. Ante este escenario, la Penya trabaja en una propuesta de renovación por una temporada más, acompañada de una mejora de sus emolumentos, con el objetivo de asegurar su continuidad en Badalona.