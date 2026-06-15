El ASISA Joventut Badalona puso punto final a su temporada 2025-26 tras caer en el tercer partido de las semifinales frente al Valencia Basket, liderado por un sobresaliente Jean Montero. El conjunto taronja selló su pase a la última ronda de playoffs, donde se medirá al Barça Basket, mientras la Penya ya mira al futuro y empieza a diseñar su proyecto para la próxima campaña. Con varios frentes por resolver en la plantilla, el club cuenta con una certeza: Dani Miret seguirá al frente del banquillo.

¿Qué sucederá con Jabari Parker?

El que fuera número 2 del Draft de la NBA de 2014 llegó cedido a la Joventut de Badalona el pasado 26 de febrero, donde ha firmado una notable aportación: 12,3 puntos y 4,6 rebotes de media en la Liga Endesa regular, elevando sus registros hasta los 16 puntos y 5,8 rebotes en la Basketball Champions League. En los actuales playoffs de la ACB, sus números se han mantenido sólidos, con 13,2 puntos y 4,3 rebotes en seis encuentros disputados.

Unos registros que evidencian su impacto inmediato como pieza clave desde su llegada al proyecto verd-i-negre, consolidándose además como un jugador importante en la rotación de Dani Miret. La Joventut de Badalona tiene la intención de seguir contando con Jabari Parker de cara a la temporada 26-27, aunque para ello deberán resolverse dos cuestiones fundamentales antes de poder certificar su continuidad en la Penya.

Por un lado, Jabari Parker debe resolver su salida del Partizan de Belgrado, un movimiento que pasaría por una rescisión de contrato y en el que el jugador tendría derecho a una indemnización por su desvinculación. Superado ese primer paso, entraría en juego la decisión final del propio jugador, que ya habría comunicado a la Joventut de Badalona y a Jordi Martí su voluntad de continuar en la Penya, según informa Jordi Valle en su perfil de X.

NOTICIA: Jabari Parker ya ha comunicado que quiere quedarse en el Asisa Joventut la próxima temporada, y para ello está dispuesto a hacer un esfuerzo económico grande.



Antes se debe solucionar el contrato con el Partizan, equipo que debe pagar indemnización al jugador. — Jordi Valle Simó (@jordivs24) June 14, 2026

Opción económica alta en Joventut Badalona

Seguir contando con Jabari Parker es una opción deportiva muy atractiva para la Penya, aunque en el club son conscientes de que su continuidad supondría un esfuerzo económico importante, pese a la predisposición del jugador a ajustarse para facilitar la operación. Un movimiento que, en cualquier caso, irá ligado a las posibles salidas y llegadas en Badalona, en un verano que se presenta especialmente activo.