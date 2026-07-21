¿Barça Basket ‘low cost’ o reconstrucción inteligente?

Cuando la rumorología sobre el mercado azulgrana empezó a dispararse, allá por el mes de marzo, todo apuntaba a un Barça Basket liderado desde el banquillo por Xavi Pascual y con una ambiciosa lista de objetivos en el mercado, en la que figuraban nombres como Sylvain Francisco, Mike James, Moses Wright, Luwawu-Cabarrot o Nadir Hifi. Sin embargo, superado ya el ecuador de julio, el escenario ha cambiado por completo: la sección del Barça Basket sigue sin entrenador oficial y Xevi Pujol continúa trabajando en la planificación deportiva sin haber firmado todavía su contrato.

Un Barça Basket diferente al ideal de meses anterior

La no continuidad de Xavi Pascual trastocó por completo la hoja de ruta del Barça Basket, que necesitaba, más allá de cambios en la pista, una profunda remodelación en los despachos con el tándem formado por Xevi Pujol y Mario Bruno Fernández como eje del nuevo proyecto. Sin el técnico catalán al frente, todo apunta a que Aleksander Sekulic será finalmente el elegido para dirigir al equipo, imponiéndose a alternativas con mayor experiencia en la élite como Ioannis Sfairopoulos o Paolo Galbiati.

Ese es ya uno de los grandes debates que rodean al futuro del Barça Basket: si la sección apuesta por una reconstrucción low cost marcada por la contención económica o si, por el contrario, busca construir desde la inteligencia un proyecto sólido y sostenible a largo plazo. Una nueva hoja de ruta que pretende dejar atrás etapas de inestabilidad con Roger Grimau, Joan Peñarroya y Xavi Pascual, además de una gestión condicionada por contratos complejos y decisiones difíciles de encajar.

¿Ilusionan los fichajes?

Hasta cinco incorporaciones ya se han oficializado de cara al nuevo proyecto del Barça Basket 2026-27. La remodelación de la plantilla comenzó con la llegada del finlandés Olivier Nkamhoua, procedente del Varese, y ha continuado con los fichajes de Justin Robinson, Josh Nebo, Agustín Ubal y Umoja Gibson. Movimientos de mercado que podrían no ser los últimos, ya que la dirección deportiva azulgrana sigue trabajando en la llegada de nuevas piezas para completar el roster blaugrana.

Junto a estas cinco incorporaciones, el Barça Basket trabaja en la llegada de una nueva pieza para reforzar el juego interior. El siguiente nombre en la lista podría ser Olek Balcerowski, procedente de Unicaja Málaga, una opción que encaja ante la falta de efectivos en la pintura y la incertidumbre que rodea la continuidad de Toko Shengelia, quien mantiene abiertas las opciones de poner rumbo a Dubai o al Partizan.

La primera gran cuestión pasa por saber si la posible llegada de Aleksander Sekulic genera ilusión como nuevo líder del proyecto azulgrana. El otro gran interrogante será comprobar si las nuevas incorporaciones son capaces de recuperar la confianza de una afición que acumula tres temporadas en blanco en cuanto a títulos y que espera volver a competir por objetivos importantes.

El plan del Barça Basket: adaptación al mercado

Al Barça Basket le está costando cerrar incorporaciones de perfil contrastado. La dirección deportiva sigue pendiente de que llegue un jugador llamado a ocupar una plaza importante en el quinteto titular procedente de la NBA, mientras que, por experiencia y trayectoria, Josh Nebo aparece como la pieza más consolidada entre las nuevas caras del proyecto.

La salida de jugadores como Willy Hernangómez, Nico Laprovittola o Tomas Satoransky ha liberado masa salarial y ha dado mayor margen de maniobra a la sección, una capacidad económica que incluso aumenta tras la no llegada de Moses Wright. Sin embargo, ese espacio no se ha traducido, por ahora, en fichajes de primer nivel como los que representaban opciones como Luwawu-Cabarrot para el puesto de alero o Sylvain Francisco para la dirección del equipo.

¿Qué puede llegar todavía al Palau? La próxima incorporación debería ser Olek Balcerowski, llamado a reforzar un juego interior que necesita más centímetros y presencia física. Pero la lista de candidatos no termina ahí: varios nombres aparecen en el radar azulgrana, entre ellos Tyrese Martin, jugador de los Philadelphia 76ers con un papel secundario en la NBA y que encajaría en la búsqueda de talento y margen de crecimiento.

Sin embargo, hay un nombre que vuelve a estar sobre la mesa en el mercado europeo: Nikola Mirotic. La situación económica de Mónaco puede abrir una ventana de oportunidad y convertir al hispano-montenegrino en una pieza codiciada por varios proyectos de Euroliga. La gran incógnita es si el Barça Basket contempla realmente un posible regreso de un jugador que ya marcó una etapa en el club o si esa puerta está definitivamente cerrada.