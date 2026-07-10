¡Fichaje fuera del radar! El Barça Basket prepara una ofensiva por un ex NBA

El FC Barcelona vive tiempos convulsos. Varias temporadas en blanco ya traían preocupada a la afición. Por otro lado, la marcha de Xavi Pascual y varios batacazos en el mercado de fichajes hacen que los seguidores del Barça Basket estén ciertamente de bruces con lo sucedido. En este contexto tan adverso, un nuevo nombre, Stanley Umude.

Nuevo objetivo en el mercado de fichajes del Barça Basket

El Barça Basket lleva tiempo buscando jugadores para su perímetro. Especialmente complicada está siendo la búsqueda de un alero. El primer nombre fue Alpha Diallo, que eligió otro camino. Tampoco acabó resultando Isaac Bonga y por el mismo camino va Luwawu-Cabarrot. Con varios jugadores contrastados en Euroliga ya fuera de alcance, el nombre de un ex NBA como Stanley Umude irrumpe con fuerza.

Barcelona, San Antonio Spurs'ün Gelişim Ligi takımı Austin Spurs'de oynayan Stanley Umude ile ilgileniyor.



(@BasketNews_com)pic.twitter.com/kLfIi4ydM8 — Euroleague Time (@euroleague_time) July 10, 2026

La información del interés del Barça Basket en el actual mercado de fichajes en Stanley Umude ha irrumpido con fuerza en la prensa especializada. El prestigioso portal BasketNews, de la mano del periodista Donatas Urbonas, ha avanzado la historia y está por ver qué cariz toma el asunto. Por el momento, parece ser solo un interés, pero habrá que ver si se inician conversaciones más formales.

¿Quién es Stanley Umude?

El objetivo del Barça Basket en el mercado de fichajes, Stanley Umude, es un jugador que encaja mucho en esa filosofía de equipo físico que Jordi Trias comentó que buscarían. Es un alero atlético y autosuficiente en ambos lados de la pista. No es el típico perfil de tres y medio, es un jugador de 1.95 especializado en el juego en lado débil. El 1×1 con pocos botes y el tiro en parado son su ABC ofensivo.

El que podría acabar siendo uno de los fichajes del Barça Basket este verano tiene algunos debes importantes. Principalmente que la totalidad de su carrera ha sido en EEUU. La NCAA, la G-League y la NBA han sido sus experiencias, por lo que está por ver su aclimatación al contexto táctico europeo. Myles Norris ha sido ejemplo claro de dificultades en este sentido. A pesar de su experiencia en la mejor liga del mundo, la realidad es que su carrera ha estado más enfocada en participaciones con los equipos asociados de las franquicias.