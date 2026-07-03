¡Fichaje cerrado! El Barça Basket paga la cláusula y se lleva a su pieza de deseo

El mercado de fichajes del Barça Basket es uno de los temas más recurrentes en la prensa especializada. La deriva que lleva la sección tras varias temporadas sin títulos pedía cambios. En ese sentido, el verano es la gran oportunidad. Por ello, la lista de nombres de futuribles es verdaderamente extensa: Moses Wright, Josh Nebo, Olivier Nkamhoua…

El Barça Basket cierra un acuerdo con el jugador

El Barça Basket parece dispuesto a hacer cambios en el mercado de fichajes desde los despachos hasta la pista. En este sentido, no está muy claro quién comanda las operaciones actualmente. Xevi Pujol y Paolo Galbiati son los nombres propios y los movimientos deberían estar liderados por ellos en caso de acabar llegando. Sin embargo, hay mucha incertidumbre al respecto. A pesar de que poco o nada se conoce al respecto, Josh Nebo ya ha cerrado su acuerdo.

Una de las informaciones más destacadas en materia de fichajes en el Barça Basket es la llegada de Josh Nebo al conjunto culé. Hace ya tiempo que el movimiento parecía progresar adecuadamente y parece que hay acuerdo. Según informaciones del prestigioso insider Euroliga Andrea Calzoni, jugador y entidad han afianzado un vínculo por las próximas 2 temporadas. Eso sí, los culés han tenido que sacar la billetera.

Los azulgranas sacan la billetera por Josh Nebo

La llegada de Josh Nebo al Barça Basket en el mercado de fichajes ya tiene cifras, medio millón de euros. Los azulgranas abonarán los 500k de cláusula para hacerse con el jugador sin negociación mediante. Muchos se preguntan si el montante es excesivo o no. Por un lado, el club no atraviesa su mejor momento a nivel económico y un agente libre podría ser más interesante. Por otro, en este contexto de inflación, no son cantidades muy elevadas. Además, la ncesidad acucia, Willy, Vesely y Fall ya han dicho adiós y la pintura es un solar.

💣✍️Josh Nebo has exercised the exit clause of about €500k with Olimpia Milano and has signed a rich 2-year contract with FC Barcelona.



All confirmed from March 31st and done deal!✅#EuroLeague #FCBarcelona #Barcelona https://t.co/UTeONbgo8h pic.twitter.com/S9VSXLIVw6 — Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni) July 3, 2026

El mercado de fichajes del Barça Basket no es sencillo, pero menos lo es en lo que a materia de pívots se refiere. En el panorama actual, encontrar jugadores para la pintura de nivel Euroliga y asequibles no es sencillo. Por ello, para muchos aficionados 500k no es un precio excesivo, más, en comparación con otros movimientos recientes del estilo. Por otro lado, el jugador ha demostrado un nivel excelso, pero también serias dificultades para ser regular debido a sus lesiones. El movimiento genera controversia entre los aficionados y solo el tiempo dictará sentencia.