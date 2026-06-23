Entre Partizan y Badalona: La revelación de la final ACB y su nuevo hogar

El Barça Basket se sigue moviendo en el alambre entre el mercado de fichajes y competir por un título. La serie se ha puesto verdaderamente complicada para los culés. A pesar del excelso nivel que por momentos está dejando Toko Shengelia, Laprovittola o Clyburn, parece no ser suficiente para ir por delante en la serie. Al mismo tiempo, varios integrantes de la plantilla están ante sus últimos minutos como azulgranas.

El Barça Basket podría perder a su faro ofensivo más determinante de la final ACB

El mercado de fichajes parece ser una cuenta atrás para muchos jugadores del Barça Basket. Willy Hernangómez, Jan Vesely, Tomas Satoransky son algunos de ellos. Sin embargo, el adiós de Nico Laprovittola parece que podría ser especialmente doloroso. El de Morón está siendo uno de los jugadores más determinantes del equipo en la final ACB y parece que está entre dos destinos.

El 𝗟𝗔𝗣𝗥𝗢𝗦𝗛𝗢𝗪 ha arribat 🪄 pic.twitter.com/8hLxB71crk — Barça Basket (@FCBbasket) June 22, 2026

El medio especializado Encestando ha informado que Nico Laprovittola está en conversaciones para firmar un nuevo contrato lejos del Barça Basket en el próximo mercado de fichajes. Acorde a las informaciones, parece que los dos posibles destinos respiran auténtica historia del baloncesto, Joventut de Badalona y Partizan de Belgrado. Sus opciones pasarán por continuar con su vida sin tener que hacer mudanza o reencontrarse con su ex técnico, Joan Peñarroya.

¿Nico Laprovittola se habría ganado la continuidad?

Los playoffs siempre son una oportunidad para evaluar antes del verano las piezas que dan el do de pecho en los momentos importantes. Si bien ha habido grandes actuaciones durante la fase eliminatoria, la final de la ACB ha servido para que Nico Laprovittola se sacuda cualquier duda sobre su nivel. Lesiones graves a una edad avanzada llevaban a pensar que su tiempo había pasado, pero nada más lejos de la realidad. Todo ello, justo antes del mercado de fichajes del Barça Basket.

Pensant ja en la final de demà. El Palau ha de tornar a ser una caldera 🔥 pic.twitter.com/RNEi0lZA7m — Barça Basket (@FCBbasket) June 23, 2026

Nico Laprovittola ha sido uno de los faros ofensivos del Barça Basket. De hecho, una de las grandes estrategias de Pedro Martínez ha sido desgastar al de Morón para apagarle las luces al equipo. Myles Norris, Fall y Myles Cale no han cumplido las expectativas, mientras que Willy, Vesely y Satoransky parecen haber cerrado una etapa. Sin embargo, muchos se preguntan si podría haber un giro de los acontecimientos con el argentino, sobre todo tras el ‘no’ con Mike James.