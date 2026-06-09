El Barça Basket afronta semanas decisivas que marcarán un antes y un después en el proyecto. Una profunda reestructuración sacudirá todas las áreas de la sección, desde los despachos hasta el banquillo, pasando por una plantilla que apunta a sufrir numerosos cambios de cara a la próxima temporada. Sin embargo, cualquier movimiento quedará aplazado hasta la conclusión de los Playoffs de la Liga Endesa, donde el conjunto azulgrana inicia en las próximas horas su semifinal frente a La Laguna Tenerife, una serie al mejor de cinco partidos en la que contará con el factor cancha a su favor.

Laprovittola tajante: “mi futuro es bastante incierto”

Nico Laprovittola dejó una de las notas más positivas del Barça en el tercer partido de los cuartos de final ante UCAM Murcia. El base argentino firmó 14 puntos en apenas 13 minutos sobre la pista, completando su actuación más destacada desde que regresó de la lesión. De cara a la semifinal frente a La Laguna Tenerife, se espera que vuelva a desempeñar un papel relevante, aportando liderazgo, experiencia en escenarios de máxima exigencia y equilibrio a la dirección del juego azulgrana dentro de un backcourt que necesita su talento y capacidad de decisión.

Sin embargo, Laprovittola compareció ante los medios de comunicación en la previa del arranque de las semifinales de la Liga Endesa y reconoció que afronta estas semanas con una gran incertidumbre respecto a su futuro. Preguntado por una posible renovación y su continuidad en el Barça Basket, el base argentino fue contundente al admitir la falta de avances en las conversaciones con el club: “Intentamos hablar con el Barça, pero nada de nada. Mi futuro es bastante incierto”.

A sus 36 años, Nico Laprovittola aspira a poner el mejor broche posible a una etapa que, salvo giro inesperado, parece acercarse a su final tras cinco temporadas defendiendo la camiseta azulgrana. El base argentino llegó al Barça Basket en 2021 después de un paso irregular por el Real Madrid y, desde entonces, se ha consolidado como una pieza relevante dentro del equipo, ganándose la confianza de los distintos técnicos que han pasado por el banquillo del Palau Blaugrana, desde Sarunas Jasikevicius hasta Roger Grimau y Joan Peñarroya.

¿Seguir en ACB?

Cuando termine su etapa en el Barça Basket, Laprovittola pretende seguir compitiendo en la Liga Endesa y, si es posible, mantenerse cerca de Barcelona, ciudad en la que tanto él como su familia se sienten plenamente asentados. Entre las alternativas que aparecen en el horizonte para la temporada 2026-27 destaca el Joventut Badalona, un destino con fuerte carga sentimental para el base argentino. Allí jugó entre 2018 y 2019 y firmó una campaña brillante que le valió el MVP de la ACB, con promedios de 17,2 puntos, 6,4 asistencias y 2,5 rebotes por partido.