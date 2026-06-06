Valencia Basket es el primer semifinalista de estos playoffs ACB. A pesar del 2-0, los bilbaínos demostraron poder mirar a los ojos a uno de los mejores equipos de Europa por momentos. El resto de series están empatadas y la igualdad es máxima. Al margen de eso, esta ronda eliminatoria de Liga Endesa viene demostrando a nivel táctico por qué es una de las mejores competiciones del viejo continente.

La agresividad en defensa es la tónica en estos playoffs ACB

Incluso los equipos que juegan a menos posesiones parecen tenerlo claro, hay que llevar al rival al límite de la pérdida. Los 2c1 al poste de Txus, las rotaciones de Pedro, las ayudas en primera línea de Jaume… Todos los equipos están tratando de llevar al jugador de balón al máximo estrés posible. Mucho está ayudando la ‘moda’ del small ball. En algunos casos obligado por las lesiones, en otros por pura identidad. Todos quieren conseguir puntos fáciles en estos playoffs ACB.

La agresividad en estos playoffs ACB tiene una contraparte, la toma de riesgos. Los equipos están muy preparados para afrontar este tipo de juego y, algunos con mejor suerte y otros con peor, están tratando de castigar esta idea. Los saltos sobre balón generan ayudas y rotaciones y varios son los equipos que han sabido desarbolar estos entramados circulando. Especial mención en esto al Real Madrid Baloncesto.

El uno contra uno y ‘esos locos bajitos’: la Liga Endesa se rinde al playmaker

Jean Montero, David DeJulius o Trent Forrest están siendo algunos de los nombres propios. Dentro de estas nuevas ideas que irrumpen en el baloncesto europeo, está el dar prioridad al juego de 1×1. Aclarados y situaciones para generar dudas en la defensa son la tónica habitual.

Además, en conjunción con los tipos de defensa de bloqueo predominantes, el flip (cambiar la orientación de la pantalla) y el reject (atacar el lado sin bloquear) se han vuelto claves. Los pívots esperan altos para saltar sobre el balón, por lo que estas situaciones dejan ‘fuera de juego’ a los grandes y facilitan mucho las penetraciones de los manejadores.

Ver los highlights de estos playoffs ACB es encontrarte con este tipo de patrones ofensivos constantemente. En algunos casos, incluso, flip y reject se unen. Esta situación suele estar muy presente en el libro de juego de Pedro Martínez. Sin embargo, está apareciendo en todos los conjuntos, incluso en estilos opuestos como Tenerife.

🔥 Patty Mills está siendo puro 𝐟𝐮𝐞𝐠𝐨 en el #PlayoffLigaEndesa



2⃣1⃣ puntos anotó en el segundo encuentro de cuartos ante el @RMBaloncesto, que a pesar de la derrota, fue el líder de La Laguna Tenerife @CB1939Canarias@Patty_Mills 🤘🎸 pic.twitter.com/BoKsK68hNC — Liga Endesa (@ACBCOM) June 5, 2026

El small ball tira la puerta abajo, Valencia Basket y Jaime Pradilla, a la cabeza del movimiento

Se han visto muy buenos minutos del Real Madrid Baloncesto con Lyles al cinco, pero también a Omoruyi y Diakité brillar en Baskonia, incluso a Doornekamp y Abromaitis aportar mucho dinamismo en Tenerife. Sin embargo, cuando se habla de centers móviles, hay que hacer un aparte para destacar a Jaime Pradilla. El jugador de Valencia Basket deja clínic tras clínic. Su capacidad para conducir transiciones en bote, fintar bloqueos y correr la pista sin balón o saltar agresivo en bloqueos está siendo una de las ‘revelaciones’ de estos playoffs ACB, y eso que ya venía haciéndolo bien de antes.