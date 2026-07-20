Jasikevicius se lleva al que fuera la estrella del Barça Basket

La temporada del Barça Basket volvió a dejar a deber. Tras tres temporadas sin lograr un título, se avecinan cambios. El equipo se reforzó en verano con perfiles veteranos como Toko Shengelia o Will Clyburn, sumados a un plantel con una edad ya avanzada, con piezas como Vesely, Punter o Laprovittola. Tras el batacazo, la situación da un vuelco y Saras Jasikevicius ha estado atento para pescar.

El Barça Basket prescindió de él y ahora firma por un candidato a todo

La remodelación en el Barça Basket parece que será importante. De hecho ya son muchos los cambios que se han hecho. A la entidad llegaron piezas como Justin Robinson o Umoja Gibson. También se ha dicho adiós a jugadores como Willy Hernangómez, Laprovittola o Jan Vesely. Sin embargo, una de las despedidas que más en el aire estuvo fue la de Will Clyburn.

𝐖𝐢𝐥𝐥 𝐂𝐥𝐲𝐛𝐮𝐫𝐧 no continuarà al Barça.



Moltes gràcies i molta sort en el futur, Will 💙❤ pic.twitter.com/S6QgduoHAC — Barça Basket (@FCBbasket) July 4, 2026

La situación de Will Clyburn ha tenido en vilo a los aficionados del Barça Basket durante bastante tiempo. Su continuidad estaba en el aire, méritos no le faltaron. El alero americano lideró al conjunto sobre el parquet durante muchas jornadas. Sin embargo, acabó diciendo adiós como parte de la revolución que se está fraguando. Tras unos días como agente libre, Fenerbahce ha anunciado su contratación, jugará a las órdenes de Saras Jasikevicius.

Saras Jasikevicius, un experto en dar una segunda juventud a veteranos

Saras Jasikevicius reforzará su plantilla con un alero de los más contrastados de la Euroliga. El expediente de Will Clyburn es intachable. El técnico lituano viene de perder jugadores importantes en esa posición, como Tariq Biberovic. La llegada del ex del Barça Basket refuerza un puesto tocado con una marcha de esa relevancia. No obstante, los grandes interrogantes son su edad y sus problemas físicos.

Will Clyburn signed a deal with Fenerbahçe Istanbul pic.twitter.com/sxuFfPJiGx — Luca D'Alessandro (@DAlessandro_LU) July 19, 2026

Apostar por un perfil veterano en una competición de la exigencia de la Euroliga siempre es arriesgado. Sin embargo, si alguien ha sabido sacar partido a jugadores en edades avanzadas es Saras Jasikevicius. El ex entrenador del Barça Basket ya demostró este curso saber darle una segunda juventud a Nando de Colo. También convirtió en estrella y campeón Euroleague a un experimentado McCollum en la 24/25.