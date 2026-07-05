Doble operacion Euroliga de Dallas Mavericks: Roba la perla de Valencia Basket y fichajazo a Jasikevicius

Dallas Mavericks está dejando claras sus intenciones en el mercado con una estrategia centrada en la reconstrucción a través de talento joven y con proyección. La franquicia busca perfiles con margen de crecimiento y capacidad para adaptarse a un proyecto a medio y largo plazo, como así ha hecho con un fichaje a Valencia Basket y el interés de un jugador clave para Jasikevicius en Fennrbache.

Sergio de Larrea ya ha firmado su contrato con los Dallas Mavericks

Sergio de Larrea ya ha dado el salto a la NBA tras cerrar su incorporación a los Dallas Mavericks, culminando un proceso que comenzó en el draft, donde fue elegido en el puesto 25 antes de pasar por varios traspasos hasta aterrizar en Texas. El base español ha firmado un contrato de cuatro temporadas por un total cercano a los 16 millones de dólares, una apuesta clara de la franquicia por su proyección.

El debut del canterano del Valencia Basket con la camiseta de los Mavericks podría producirse en los próximos días en la Liga de Verano, donde empezará a tener sus primeros minutos con el equipo. El joven jugador llega a la NBA tras una destacada temporada en el conjunto taronja, donde fue una pieza importante en el título de la Liga Endesa. Firmó promedios de 8,9 puntos, 3 rebotes y 3,2 asistencias por partido, además de un 37% en tiros de tres.

Dallas Mavericks quiere fichar a Tarik Biberovic

Dallas Mavericks sigue moviéndose en el mercado de la Euroliga y tiene en el punto de mira a Tarik Biberovic, uno de los aleros más destacados del baloncesto europeo. La franquicia texana, que ya posee sus derechos NBA, prepara una oferta importante para intentar convencerle de dar el salto a Estados Unidos de cara a la próxima temporada.

A sus 24 años, Biberovic se ha consolidado como una pieza importante en el esquema de Jasikevicius gracias a su capacidad anotadora y su versatilidad en el perímetro. Durante el último curso ha promediado alrededor de 10 puntos por partido en la Euroliga, con buenos porcentajes de tiro exterior, además de aportar en rebote y defensa.

Santi Aldama, otro movimiento de Dallas Mavericks en el mercado NBA

Dallas también se está moviendo con fuerza en el mercado NBA y ha incorporado a Santi Aldama, que llega tras cinco temporadas en Memphis. El interior español firmó una sólida campaña con promedios de 14 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias, además de buenos porcentajes de tiro (48% en tiros de campo y 35% en triples). Su llegada refuerza la pintura de unos Mavericks que siguen reconstruyendo su plantilla con talento joven y contrastado.