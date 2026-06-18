Fichajes Coviran Granada 2026-27: Guía completa de rumores, altas y salidas

El baloncesto no da tregua y en la ciudad de la Alhambra ha tocado asimilar el golpe por la vía rápida. Tras confirmarse el doloroso descenso de categoría, el Coviran Granada afronta una hoja de ruta completamente nueva. Lejos de los focos de la Liga Endesa, el club nazarí regresa a la rebautizada Primera FEB con la firme convicción de que el paso por el desierto debe servir para reestructurar con solidez los cimientos de la entidad.

Coviran Granada en Primera FEB: una cuenta pendiente con la afición

En la presentación de la campaña de abonos para la próxima temporada, el slogan define el compromiso del equipo con la afición, “Más que nunca, por ti”, la directiva encabezada por Óscar Fernández-Arenas ha querido enviar un mensaje nítido a su masa social: la ambición sigue intacta, pero el camino se andará con los pies en el suelo, realismo presupuestario y una plantilla diseñada exclusivamente para morder en una categoría que se prevé más dura y competitiva que nunca. La hoja de ruta de la Federación Española obliga a la dirección deportiva, liderada por Eloy Almazán, a trabajar a contrarreloj para reinventar un roster que sufrirá una auténtica revolución.

El banquillo tiene dueño: Arturo Ruiz debutará en Primera FEB

El Coviran Granada ha disipado de golpe cualquier duda sobre quién llevará el timón táctico del equipo. El técnico malagueño de 34 años, Arturo Ruiz, continuará al frente del banquillo nazarí para la temporada 2026/27. Tras asumir el cargo de entrenador principal el pasado mes de enero en una situación clasificatoria crítica, la directiva ha ratificado su total confianza en el preparador andaluz para que sea el arquitecto del equipo en la categoría de plata del baloncesto español.

Arturo es un hombre de la casa, y como lo fue Pablo Pin, plenamente identificado con los valores rojinegros, habiendo ejercido las labores de entrenador ayudante durante 12 temporadas antes de su nombramiento como entrenador principal del equipo. Además de su experiencia en la casa, el técnico cuenta con un gran bagaje formativo en Granada y ha formado parte del cuerpo técnico de la Selección Española absoluta como ayudante. Con su renovación, el club se asegura un preparador con hambre, un conocimiento milimétrico de la plantilla y una comunión total con la grada del Palacio de Deportes.

Rumores de fichajes: ¿quién suena para Coviran Granada?

Por ahora todos los rumores que han vinculado a jugadores con la entidad nazarí se han materializado en cuestión de horas, el trabajo de la dirección deportiva granadina está siendo frenético. Estaremos atentos al mercado.

Operación Salida: ¿Qué jugadores abandonan el club?

El descenso ha obligado al Coviran Granada a resetear por completo su estructura, lo que se ha traducido en un goteo incesante de bajas oficiales que obligan a reconstruir el juego interior desde los cimientos:

Luka Božić (Ala-pívot): El astro croata se despide tras firmar una campaña legendaria. Incluido en el Quinteto Ideal de la ACB y rozando el MVP con una v aloración media de 24.3 créditos por partido, su caché continental hacía completamente inviable su continuidad en el proyecto de Primera FEB. Su marcha deja un vacío de galones masivo.

El astro croata se despide tras firmar una campaña legendaria. Incluido en el con una aloración media de 24.3 créditos por partido, su caché continental hacía completamente inviable su continuidad en el proyecto de Primera FEB. Su marcha deja un vacío de galones masivo. Beqa Burjanadze (Ala-pívot): El guerrero georgiano y uno de los capitanes espirituales del vestuario cierra una etapa de dos temporadas en el club tras promediar 5.6 puntos y 3 rebotes en ACB. Su baja deja la pintura desierta.

El guerrero georgiano y uno de los capitanes espirituales del vestuario cierra una etapa de dos temporadas en el club tras promediar en ACB. Su baja deja la pintura desierta. Elias Valtonen (Alero): El internacional finlandés, que llegó en febrero desde Manresa con contrato para este año, rompe su vinculación con el club tras promediar 6.5 puntos y 4.3 rebotes en 11 partidos.

El internacional finlandés, que llegó en febrero desde Manresa con contrato para este año, rompe su vinculación con el club tras promediar en 11 partidos. Amar Alibegovic (Ala-pívot): El interior bosnio rindió a gran nivel en el tramo final (12.6 puntos por partido), pero no seguirá en el proyecto.

El interior bosnio rindió a gran nivel en el tramo final (12.6 puntos por partido), pero no seguirá en el proyecto. Jassel Pérez (Escolta): El dominicano aportó electricidad exterior (11.3 puntos de media), pero su gran cotización le mantendrá en el radar de ligas de primera línea.

El dominicano aportó electricidad exterior (11.3 puntos de media), pero su gran cotización le mantendrá en el radar de ligas de primera línea. Mehdy Ngouama (Base): El base de rotación francés finaliza su etapa tras aportar 7.8 puntos por noche en 13 partidos.

El base de rotación francés finaliza su etapa tras aportar 7.8 puntos por noche en 13 partidos. William Howard (Alero): El exterior galo, lastrado por las lesiones, se despidió con 21 puntos en el último partido ACB pero no renovará.

El exterior galo, lastrado por las lesiones, se despidió con 21 puntos en el último partido ACB pero no renovará. Amida Brimah (Pívot): El techo de Ghana aportó intimidación (1.4 tapones) pero sus características no entran en los planes para la Primera FEB.

Renovaciones clave: el faro ACB se queda en Primera FEB

En medio de una reestructuración radical, el Coviran Granada ha logrado asentar un núcleo exterior de plenas garantías y con “ADN de élite” para liderar el asalto al ascenso.

Lluís Costa se queda: fidelidad y liderazgo para Primera FEB

El Coviran Granada ha oficializado la continuidad de Lluís Costa para la temporada 2026/27. El base catalán, uno de los jugadores más queridos e icónicos de la historia reciente del club, ha decidido mantener su compromiso con la entidad rojinegra a pesar del descenso, convirtiéndose de forma automática en la piedra angular del nuevo proyecto deportivo. Costa cumplirá así su quinta temporada consecutiva en Granada, asegurando dirección de juego, puntos en los minutos calientes y un capitán de garantías.

Jonathan Rousselle se suma al barco: una pareja de bases de plenas garantías

Si la continuidad de Lluís Costa fue un golpe de autoridad, la renovación de Jonathan Rousselle termina de blindar la posición más crítica sobre la pista. El base francés de 36 años ha decidido mantener su compromiso con el Coviran Granada y debutará en la segunda división española tras una dilatada y contrastada trayectoria en la élite. Con el combo Costa-Rousselle intacto, Granada tendrá un timón envidiable en Primera FEB.

Edu Durán: microondas y veteranía desde el perímetro

El escolta madrileño de 35 años aportará una dosis masiva de experiencia a la rotación exterior de Arturo Ruiz. Durán es un viejo rockero de la competición que conoce a la perfección las exigencias de la categoría, donde acumula una espectacular tarjeta de visita de 238 partidos oficiales disputados a lo largo de su carrera. Un especialista puro desde la larga distancia imprescindible para desatascar partidos de máxima presión.

Interesan: las renovaciones en las que ya se trabaja

El director deportivo del club, Eloy Almazán, ha expresado públicamente el deseo de edificar la rotación manteniendo ciertos pilares específicos del bloque del año pasado, concretando el deseo de contar con cinco jugadores base antes de lanzarse a por el resto del mercado. Ya conocemos a tres, los otros dos podrían salir de los siguientes nombres:

Pere Tomàs: La veteranía nacional como valor seguro

Posición: Alero (2,00 m)

Alero (2,00 m) Edad: 36 años

36 años Estado: Opción de renovación / Hombre de vestuario

A sus 36 años, el alero de Llucmajor es un valor de vestuario incuestionable. Aunque su presencia en pista estuvo bastante dosificada el curso pasado disputando 14 partidos, su condición de jugador de formación, su seriedad táctica, su experiencia y total comunión con la entidad lo convierten en un perfil que el club sopesa retener para apuntalar la línea de aleros.

Babatunde Olumuyiwa: Prioridad interior en los planes del club

Posición: Pívot (2,03 m)

Pívot (2,03 m) Edad: 34 años

34 años Estado: Negociación abierta / Prioridad interior

La continuidad de “Tunde” Olumuyiwa ha sido catalogada como una prioridad absoluta por la directiva granadina de cara a no dejar el juego interior sin referentes conocidos. El interior de Sierra Leona disputó 33 partidos la pasada campaña promediando 6.0 puntos y 3.5 rebotes por noche. Su contundencia (67,8% en tiros de dos) e intimidación en la pintura son activos vitales que Arturo Ruiz quiere mantener bajo su disciplina.

Jovan Kljajic: Juventud y talento exterior a retener

Posición: Escolta (1,95 m)

Escolta (1,95 m) Edad: 24 años

24 años Estado: Interesa renovar / En negociaciones

El talentoso escolta montenegrino es otro de los jugadores que el Coviran Granada tiene marcados en rojo para retener. Kljajic posee la condición de jugador de formación y el curso pasado ya aportó 8.3 puntos por encuentro en los 13 partidos disputados. Un jugador exterior con puntos en las manos y margen de progresión ideal para el proyecto de futuro granadino.

Fichajes: las primera caras nuevas

Mathieu Kamba, la primera piedra física para el perímetro

Nombre: Mathieu Kamba

Mathieu Kamba Nacionalidad: Canadiense (con pasaporte Cotonú)

Canadiense (con pasaporte Cotonú) Edad: 30 años (1995)

30 años (1995) Equipo de procedencia: Zunder Palencia

Zunder Palencia Posición: Alero

Alero Estado del fichaje: OFICIAL

El Coviran Granada inauguró su casillero de incorporaciones estelares con la contratación de Mathieu Kamba. El alero canadiense se convirtió en la primera cara nueva del mercado rojinegro (siendo anunciado oficialmente como la “tercera pieza” del nuevo roster) y aterriza en el Palacio de Deportes con un cartel de lujo: ser uno de los exteriores más físicos, intensos y conocedores de la Primera FEB.

Kamba llega procedente del Zunder Palencia, aportando una mezcla letal de potencia defensiva, capacidad para rebotear en ambos aros y polivalencia posicional, ya que puede actuar tanto de ‘tres’ puro como aportar minutos en posiciones interiores si el guion lo exige. Con una dilatada trayectoria en el baloncesto nacional (habiendo pasado por las filas de Melilla, Oviedo o Palencia), el canadiense dotará al perímetro de Arturo Ruiz del músculo y la agresividad imprescindibles para competir al máximo nivel en Primera FEB.

Greg Parham II, dinamita exterior y puntos de oro para el perímetro

Nombre: Greg Parham II

Greg Parham II Nacionalidad: Estadounidense

Estadounidense Edad: 26 años (1999)

26 años (1999) Equipo de procedencia: Alimerka Oviedo Baloncesto

Alimerka Oviedo Baloncesto Posición: Escolta / Base

Escolta / Base Estado del fichaje: OFICIAL

Tal y como ha adelantado el periodista de Ideal José Manuel Puertas (junto a Óscar Herreros), el conjunto nazarí ha incorporado a Greg Parham II, un ‘dos’ norteamericano que viene de ser una de las grandes sensaciones de la categoría de plata del baloncesto español.

El @CoviranGranada, tras cerrar la continuidad de Lluís Costa y Jonathan Rousselle, sigue configurando su perímetro para la #PrimeraFEB



El equipo rojinegro ha atado la incorporación de Greg Parham, jugador esta temporada del @oviedocb



Información de @oscarherreros y servidor pic.twitter.com/DLvGFoOJwG — Jose Manuel Puertas (@josempuertas) June 15, 2026

Parham ha firmado una campaña espectacular con el Alimerka Oviedo, destapándose como un anotador compulsivo y erigiéndose en el gran héroe que lideró al cuadro asturiano hasta la Final a Cuatro por el ascenso disputada en el Coliseo coruñés. Su tremenda capacidad para generar sus propios tiros en el 1×1, su acierto exterior y su facilidad para compartir minutos en la dirección de juego le convierten en un complemento idóneo para acompañar la experiencia de Lluís Costa, Rousselle y Edu Durán en la línea exterior rojinegra. Un fichaje de plenas garantías para la categoría.

CONFIGURACIÓN DE LA PLANTILLA (THE ROSTER 2026/27)

Entrenador: Arturo Ruiz (2027).

Bases: Lluís Costa (2027), Jonathan Rousselle (2027).

Escoltas: Edu Durán (2027).

Aleros: Mathieu Kamba (2027).

Ala-pívots: (Por determinar).

Pívots: (Por determinar).