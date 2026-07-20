El primer pick del Draft 2024 ya tiene nuevo equipo, y el destino sorprende a todos

Es un giro bastante brusco en la joven carrera de Zaccharie Risacher. Según Shams Charania, los Hawks envían al ex primer pick del Draft 2024 a los Mavericks en un intercambio a tres equipos. Atlanta recibe a Lu Dort y Ryan Nembhard, mientras que Oklahoma City se lleva tres futuras elecciones de segunda ronda.

Para Risacher, el mensaje es claro: tras solo dos temporadas, los Hawks han preferido apostar por un defensor confirmado antes que seguir esperando. El francés ya había perdido su puesto en el quinteto titular en febrero, tras 117 titularizaciones consecutivas, aunque Quin Snyder seguía reclamando paciencia con su alero.

The Dallas Mavericks once again have THREE No. 1 picks on their roster ☝️



🔹Kyrie Irving (2011)

🔹Zaccharie Risacher (2024)

🔹Cooper Flagg (2025) pic.twitter.com/wF3KjCD9mg — Basketball Forever (@bballforever_) July 19, 2026

Dallas ofrece a Risacher una segunda oportunidad

Con Lu Dort, Atlanta asocia ahora a un defensor de primer nivel, que solo tiene 27 años, con Dyson Daniels y Nickeil Alexander-Walker en las alas. Los Hawks, que habían apuntado a varios exteriores desde el inicio de la offseason, refuerzan así claramente su identidad defensiva y conservan más de 40 millones de dólares de espacio salarial para el próximo verano.

Los Mavericks brindan a Zaccharie Risacher la posibilidad de relanzar su carrera. Junto a Cooper Flagg, nuevo referente de Dallas, el francés intentará hacer valer su movilidad sin balón, su capacidad para correr en transición y su potencial en el catch-and-shoot para (re)lanzar definitivamente su carrera en la NBA.

El Thunder hace malabarismos financieros

La operación es también una nueva demostración de la gestión financiera del Thunder. Al intercambiar a Lu Dort, Oklahoma City ahorra aproximadamente 90 millones de dólares en salarios e impuestos, vuelve a situarse por debajo del segundo apron y crea una trade exception de 17,7 millones de dólares.

BREAKING: The Oklahoma City Thunder trading All-Defensive wing Lu Dort to the Atlanta Hawks in a three-team deal that sends three second-round picks to OKC, former No. 1 pick Zaccharie Risacher to the Dallas Mavericks and Ryan Nembhard to Atlanta, sources tell ESPN. pic.twitter.com/4ewUxhRQA5 — Shams Charania (@ShamsCharania) July 19, 2026

En lugar de simplemente rechazar su team option sobre el contrato de Dort, el Thunder la activó para recuperar tres picks de segunda ronda y colocar a uno de los artífices de su título de 2025 en un equipo que puede ofrecerle un nuevo contrato a largo plazo.

Con las salidas de Dort, Isaiah Joe y Aaron Wiggins, Oklahoma City ha acumulado siete elecciones de segunda ronda este verano y eliminado 224 millones de dólares de masa salarial e impuestos.