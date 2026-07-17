Viernes de pánico en la Euroliga: Okobo, Clyburn y Motley revientan el mercado de fichajes

El mercado de fichajes de la Euroliga ha vivido un viernes de absoluta locura con tres movimientos oficiales de un impacto sísmico tremendo. El baile de nombres propios deja tres grandes beneficiados: el megaproyecto de Dubai Basketball, que sigue pescando en río revuelto; el Fenerbahçe, que recupera pegada de época; y un Estrella Roja que cierra una de las operaciones más tensas de las últimas semanas. Desgranamos los intrahistorias y datos más curiosos de tres fichajes que cambian el tablero europeo.

Élie Okobo se une al trasvase Mónaco-Dubái bajo las órdenes de Xavi Pascual

Dubai Basketball ha dado otro golpe de autoridad al hacer oficial la incorporación del talentoso combo-guard francés Élie Okobo mediante un contrato multianual. Sin embargo, la gran curiosidad de este movimiento radica en el contexto de su salida.

El colapso económico del Mónaco: Según reportan medios locales, el AS Mónaco se encuentra sumido en una grave crisis financiera . Esta situación ha provocado una fuga de talentos masiva que incluso obligará al club del Principado a renunciar a competir en la Euroliga el próximo curso.

Según reportan medios locales, el AS Mónaco se encuentra sumido en una . Esta situación ha provocado una fuga de talentos masiva que incluso el próximo curso. Reencuentro de lujo en los Emiratos: Okobo no llega solo a la aventura emiratí. Se unirá directamente a su excompañero en la Roca Team, Jaron Blossomgame, quien también firmó por el equipo de Xavi Pascual hace escasos días tras confirmarse el desmantelamiento de la plantilla monegasca.

Con 11.2 puntos y 4.9 asistencias de media el pasado curso en Europa, Okobo le da a Pascual un arsenal ofensivo de primerísimo nivel para el debutante de la competición.

✍️⚫️ RESMİ: Dubai, Monaco'dan ayrılan Elie Okobo ile çok yıllı bir sözleşme imzaladığını açıkladı.



📍 EuroLeague ortalamaları: 11.2 sayı 4.9 asist %33.8 üç sayı (42 maç)

📍 Fransa Ligi ortalamaları: 17.1 sayı 5.4 asist %48.3 üç sayı (35 maç)pic.twitter.com/aFPnc7FrvR https://t.co/ZhvLiFk3Gq — Hızlı Hücum (@hizlihucum) July 17, 2026

Will Clyburn vuelve a Estambul para tapar el hueco de Biberovic

Una de las leyendas modernas de la Euroliga cambia de aires. Will Clyburn ha firmado un acuerdo de una temporada con el Fenerbahçe Beko, escenificando su regreso a las canchas turcas tras su paso previo por el Anadolu Efes y un notable curso reciente en el FC Barcelona.

El cuarto anotador histórico en activo: El impacto de Clyburn en la competición es masivo. Desde que debutó en el curso 2016-17, solo tres jugadores han anotado más puntos totales que él en toda la Euroliga, lo que habla de su regularidad histórica.

El impacto de Clyburn en la competición es masivo. Desde que debutó en el curso 2016-17, en toda la Euroliga, lo que habla de su regularidad histórica. La carambola de Tarik Biberovic: La prensa de Estambul destaca que el fichaje exprés de Clyburn (que viene de promediar 13.8 puntos en el Barça) se ha acelerado de forma drástica para paliar a nivel ofensivo la inesperada salida del canterano y tirador turco Tarik Biberovic. Sarunas Jasikevicius ya tiene a su nuevo ejecutor exterior.

Sahne onun olduğunda gözler hep üzerindeydi. ✨



Will Clyburn'ün en iyi anlarına dönüyoruz! 🎬 pic.twitter.com/TogNs0lBJY — EuroLeague Türkiye (@EuroLeagueTUR) July 17, 2026

Johnathan Motley aterriza en el Estrella Roja con un contrato “compartido”

El fichaje más rocambolesco del día lo protagoniza el pívot Johnathan Motley, que abandona la disciplina del Hapoel Tel Aviv para firmar un contrato multianual con el Estrella Roja de Belgrado. Un movimiento que ha levantado bastantes chispas en los despachos de Israel.