San Pablo Burgos acelera por tres fichajes que están a un paso de cerrarse

El San Pablo Burgos afronta el ecuador del mes de julio con únicamente dos jugadores bajo contrato, Ziga Samar y Dani Díez, por lo que la dirección deportiva trabaja a contrarreloj para construir una plantilla amplia y competitiva. El conjunto burgalés deberá afrontar una exigente temporada 2026-27, en la que compaginará la Liga Endesa con la BKT EuroCup.

Tres fichajes cerca de San Pablo Burgos

Según informa Encestando, el club ya tendría muy avanzadas las negociaciones para incorporar a tres jugadores, perfiles que encajan en la idea y sistema de Porfi Fisac y que estarían muy cerca de convertirse en los primeros grandes refuerzos del nuevo proyecto, tras incorporar hace unos días a Ziga Samar.

El primero que podría hacerse oficial es Retin Obasohan y formar parte de la dirección de juego de San Pablo Burgos. El experimentado base belga ha promediado 12.3 puntos, 2.3 rebotes y dos asistencias en Manresa, un club, el del Bages, donde ha disputado las dos últimas temporadas con un rendimiento notable.

Desde Unicaja Málaga podría aterrizar Chase Audige, con pasaporte jamaicano, formado en su día en Northwestern Wildcats e incursiones por NBA G League, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, firmando el pasado 2 de diciembre con el club andaluz, firmando promedios de 5.7 puntos y una asistencia.

Balsa Koprivica para el juego interior

En su etapa formativa, Balsa Koprivica, formado en Florida State Seminoles, estaba considerado uno de los interiores balcánicos con mayor proyección. Elegido en el puesto 57 del Draft de la NBA por los Charlotte Hornets, el pívot serbio inició su carrera profesional en Partizan de Belgrado antes de recalar la pasada temporada en el Bahçeşehir turco, donde firmó unos discretos promedios de 5,7 puntos y 3,5 rebotes por encuentro.

Con la necesidad de reforzar su juego interior, el San Pablo Burgos rastrea el mercado en busca de centímetros y presencia en la pintura, y Koprivica aparece como una alternativa interesante por su juventud, margen de crecimiento y experiencia tanto en la Euroliga como en competiciones europeas.