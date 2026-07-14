La trayectoria de Kyle Guy en el baloncesto profesional es una constante historia de idas, vueltas y la búsqueda incesante de un contexto que exprima sus virtudes al máximo. Desde sus noches de gloria universitaria en Virginia hasta sus experiencias en la NBA, pasando por sus fogonazos de genialidad en Badalona y su posterior periplo internacional, el escolta ha demostrado que es un anotador de rachas imparables pero muy dependiente del orden táctico. Guy no es un creador primario de juego; su baloncesto alcanza la excelencia cuando se integra en un sistema donde el balón fluye y los bloqueos trabajan para él. Su paso por ligas con ritmos menos controlados a menudo ha diluido su impacto defensivo y su selección de tiro, lo que hace que su llegada a Santiago Martín se sienta como el retorno al hábitat natural donde su juego puede florecer con absoluta libertad y eficiencia.

La Lupa Solobasket: Un nómada del triple en busca de su versión más letal

El La Laguna Tenerife ha protagonizado uno de los movimientos más espectaculares de este mercado de julio al hacer oficial el regreso a la Liga Endesa de Kyle Guy para la temporada 2026-27. El escolta estadounidense aterriza en la isla tras cerrar su andadura en el baloncesto asiático con los Shanxi Loongs. La directiva aurinegra ha estado rápida y precisa para firmar a un anotador exterior de primerísimo nivel, un perfil diferencial que llega con el propósito de convertirse en el socio ejecutor ideal para la infinita y legendaria dirección de juego de Marcelinho Huertas. Con esta incorporación, el proyecto liderado por Txus Vidorreta lanza una seria declaración de intenciones: no quieren dar un paso atrás en su estatus de alternativa real a los transatlánticos de la ACB y van a por todas en la Basketball Champions League.

La pizarra de Tenerife: El santuario de los tiradores puros

Para un ejecutor tan veloz en el catch and shoot como Guy, este ecosistema es una mina de oro. Su capacidad para correr entre pantallas, curvar sus trayectorias y armar el brazo en décimas de segundo tras una parada en un tiempo se verá potenciada exponencialmente en un esquema que premia la paciencia defensiva y el pase extra.

El triángulo de las Bermudas tinerfeño: Huertas, Shermadini y Guy

La gravedad ofensiva del gigante georgiano

Para que un tirador viva liberado en el perímetro, primero debe existir una amenaza real que condense la atención en la pintura, y ahí es donde la figura de Gio Shermadini se vuelve capital para el éxito de Kyle Guy. La imponente presencia del pívot georgiano en las continuaciones hacia el aro genera una gravedad ofensiva gigantesca. Cuando Shermadini hunde a su par bajo el aro tras un bloqueo, las defensas rivales se ven obligadas a colapsar la zona mediante ayudas de los hombres exteriores.

Este desajuste defensivo sistemático es el que abrirá pasillos de pase infinitos hacia las esquinas, el territorio fetiche desde donde Guy castiga con porcentajes de True Shooting devastadores. La pizarra tinerfeña forzará a los rivales a elegir su propio veneno: o conceder bandejas sencillas al gigante, o dejar al escolta estadounidense completamente solo en la línea de tres puntos.

Marcelinho Huertas, el metrónomo que todo lo ve

El último vértice de esta sociedad perfecta es la clarividencia de Marcelinho Huertas. A sus más que experimentados años, el base brasileño sigue impartiendo cátedra en la lectura de las ventajas. El pick&roll central entre Huertas y Shermadini es ya patrimonio de la ACB, pero la adición de Kyle Guy flotando en los espacios libres del perímetro eleva la peligrosidad de la jugada a un nivel estratosférico.

Huertas posee la visión periférica y el timing exacto para encontrar a Guy en pleno vuelo o tras un amago de finta (fake screen). La conexión entre ambos promete regalar canastas inverosímiles y, sobre todo, otorgar a Tenerife un desahogo exterior imprescindible para esos tramos de partido donde las defensas rivales cierran los caminos interiores con excesiva dureza.

Con las cartas tácticas ya sobre la mesa, el encaje sobre el papel de Kyle Guy en el engranaje del La Laguna Tenerife roza la perfección baloncestística.