El fichaje que prepara San Pablo Burgos es un interior experimentado sin contrato

El proyecto de San Pablo Burgos para la temporada 2026-27 todavía está en plena construcción. Entre las pocas certezas figuran la continuidad de Porfi Fisac al frente del banquillo, la incorporación de Ziga Samar para reforzar la dirección de juego y la participación del conjunto burgalés en competición europea. A partir de ahí, el escenario está abierto y se esperan semanas de intensa actividad en los despachos, con varios fichajes por concretarse.

Un descartado de MoraBanc Andorra el siguiente fichaje

De hecho, un agente libre con experiencia en la ACB estaría muy cerca de convertirse en el próximo refuerzo del conjunto burgalés. Según ha informado el perfil La Central ACB, San Pablo Burgos tiene muy avanzada la incorporación de Rubén Guerrero. El pívot marbellí, de 30 años, quedó libre tras confirmarse que no continuaría en MoraBanc Andorra, una circunstancia que el club castellano ha aprovechado para acelerar las negociaciones y convertirlo en su segundo fichaje de cara a la temporada 2026-27.

Formado en la NCAA antes del auge de jugadores internacionales rumbo al baloncesto universitario estadounidense, Rubén Guerrero desarrolló su etapa universitaria en South Florida y Samford. Tras finalizar su periplo en Estados Unidos, regresó a España para iniciar su carrera profesional en Unicaja. Desde entonces, ha defendido también las camisetas de Obradoiro, Covirán Granada y, la pasada temporada, MoraBanc Andorra, acumulando una sólida experiencia en la Liga Endesa.

Como integrante de la rotación interior del MoraBanc Andorra, Rubén Guerrero disputó 34 encuentros la pasada temporada, con unos promedios de 7 minutos, 2 puntos y 2 rebotes por partido. Unos registros muy similares a los que firmó durante sus anteriores etapas en Granada y Obradoiro. Pese a ello, San Pablo Burgos valora su conocimiento de la Liga Endesa y considera que puede aportar solidez y experiencia desde un rol secundario dentro de la rotación interior.

Tres jugadores en nómina

A finales de junio, San Pablo Burgos confirmó que disputará la BKT EuroCup 2026-27 gracias a una wildcard, lo que supondrá su regreso a las competiciones organizadas por Euroleague Basketball. La segunda competición continental estrenará un formato ampliado con 32 equipos, repartidos entre clubes con licencia a largo plazo e invitados anuales, y contará también con la presencia de otros dos representantes españoles: La Laguna Tenerife y Kids&Us Manresa.

El regreso a Europa obliga al conjunto burgalés a acometer una profunda reconstrucción de su plantilla. A día de hoy, únicamente Ziga Samar, Dani Díez y Joaquín Taboada tienen garantizada su continuidad, por lo que la dirección deportiva deberá incorporar numerosos refuerzos para completar un proyecto que afrontará hasta doce salidas con respecto al curso pasado.