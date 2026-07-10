Pablo Laso recluta a un ex del Real Madrid que mandó un recado envenenado a Scariolo 

El mercado de la Euroliga sigue dejando movimientos interesantes en pleno proceso de reconstrucción de varios equipos, con fichajes que no solo responden a necesidades deportivas, sino también a historias recientes aún por cerrar. En este contexto, algunos traspasos adquieren un matiz especial, como un ex del Real Madrid que vivirá una etapa nueva con Pablo Laso al mando.

Bruno Fernando se une al Efes de Pablo Laso

Anadolu Efes ha cerrado el fichaje de Bruno Fernando, que firma por las dos próximas temporadas y se convierte en una de las nuevas piezas del proyecto dirigido por Pablo Laso. El pívot angoleño llega procedente del Partizan de Belgrado, donde recaló tras abandonar el Real Madrid a mitad de temporada al no entrar en los planes de Sergio Scariolo. En Estambul ocupará el puesto dejado por Vincent Poirier, que finalizó su etapa en el conjunto turco.

Bruno Fernando terminó la pasada campaña siendo un jugador importante en el juego interior del Partizan, con el que disputó 16 partidos de Euroliga y promedió 7,1 puntos, 4 rebotes y 8,7 créditos de valoración. Antes de llegar a Europa, el interior formado en la Universidad de Maryland desarrolló seis temporadas en la NBA, pasando por equipos como Atlanta Hawks, Boston Celtics, Houston Rockets y Toronto Raptors.

La relación entre Bruno Fernando y Scariolo tras su etapa en el Real Madrid

La relación entre Bruno Fernando y Sergio Scariolo quedó marcada por la falta de protagonismo del pívot angoleño durante su etapa en el Real Madrid. El jugador no consiguió ganarse la confianza del técnico italiano y tuvo un papel secundario en la rotación, disputando únicamente 10 minutos de media en los tres partidos de Liga Endesa y los cinco encuentros de Euroliga que jugó antes de abandonar el equipo en octubre.

Tras hacerse oficial la salida de Scariolo del banquillo del Real Madrid, Bruno Fernando publicó un mensaje en redes sociales que fue interpretado como un recado hacia el entrenador: “Al final, nadie es perfecto como pensábamos”. El comentario reflejaba el malestar del jugador después de una etapa complicada en Madrid, donde no pudo mostrar su mejor versión debido a su escaso protagonismo sobre la pista.