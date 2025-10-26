Los despachos del Real Madrid de baloncesto echan humo en los últimos días con salidas que necesitan recambio con urgencia. Un jugador, que había perdido la confianza de Scariolo en este inicio de temporada, ha abandonado el club balnco en busca de un rol determinante y ya tiene nuevo destino en Euroliga. La dirección deportiva, que no quiere perder el tiempo, busca un sustituto en el mercado.

Bruno Fernando ya es oficialmente jugador de Partizan

Bruno Fernando ha puesto fin a su etapa en el Real Madrid tras varios meses con poco protagonismo bajo la dirección de Sergio Scariolo. El pívot angoleño, que apenas contaba en la rotación, ha decidido fichar por el Partizan de Belgrado, donde espera recuperar sensaciones con un rol más importante. Su salida, que se intuía desde hace semanas, ya se ha hecho oficial tras superar con éxito el reconocimiento médico.

https://www.youtube.com/watch?v=Pee3wIAXbZc

El jugador de 27 años, con pasado en la NBA y 48 partidos disputados con el Real Madrid, vestirá el número 24 en su nuevo equipo. En su última etapa como blanco, promedió 4 puntos y 4 rebotes por encuentro, cifras que reflejan su papel secundario. Ahora, bajo las órdenes de Zeljko Obradovic, Fernando busca reencontrarse con su mejor versión y volver a ser un referente en la pintura.

El Real Madrid busca en el mercado un recambio de Bruno Fernando

La marcha de Bruno Fernando al Partizan ha dejado al Real Madrid con un hueco importante en su juego interior y con la urgencia de incorporar un nuevo pívot que complemente a Tavares. Con el angoleño fuera del equipo, la dirección deportiva madridista considera imprescindible sumar un nuevo refuerzo en la pintura para mantener la competitivas en competiciones exigentes como ACB y Euroliga.

Entre las opciones que se manejan en los despachos, destacan varios nombres con pasado NBA, como Mo Bamba, Charles Bassey o Ante Zizic, aunque el candidato que más convence a Scariolo es Alex Len, que ya lo entrenó en Toronto Raptors. El pívot ucraniano es un perfil que gusta por su físico, su capacidad intimidatoria y por no ocupar plaza de extracomunitario.

Jugadores de Real Madrid que salen beneficiados con la salida de Bruno Fernando

Esta salida de Bruno Fernando del Real Madrid podría abrir un abanico de oportunidades para los jóvenes interiores del equipo. Usman Garuba e Izan Almansa tendrán minutos extra para reivindicarse ante Sergio Scariolo, mientras Trey Lyles seguirá siendo una pieza clave en los quintetos como sustituto de Tavares, hasta que llegue un nuevo refuerzo. Además, la llegada de un nuevo pívot con presencia y físico podría potenciar el rendimiento de los jugadores exteriores, como Theo Maledon o Andrés Feliz.