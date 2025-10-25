El Real Madrid Baloncesto inició este verano una reconstrucción de su plantilla. La plantilla sufrió un lavado de cara y llegaron jugadores para prácticamente todas las posiciones. A pesar de ello, el cinco fue una de las zonas en las que hubo más inmovilismo en el mercado. Ahora, con Bruno Fernando más fuera que dentro, llegarán cambios importantes.

Bruno Fernando dice adiós y se abre una puerta para otras piezas en el Real Madrid Baloncesto

El rendimiento de Bruno Fernando ha dejado a deber y su adiós inminente parece implicar una llegada. Sin embargo, el impasse que se producirá entre el aterrizaje del nuevo integrante del Real Madrid Baloncesto y su posterior adaptación puede ser toda una oportunidad de reivindicación. En este sentido, Usman Garuba e Izan Almansa pueden aprovechar esa ventana de minutos para pedir paso.

A pesar de que los dos jóvenes pívots del cuadro blanco quieran brillar, el que no se lo pondrá fácil es Trey Lyles. El ala-pívot acostumbra a suplir a Tavares en quintetos small-ball. En este sentido, Garuba y Almansa se quedan a medias entre ser un interior puro dominante de la pintura y un cuatro que aporte actuando de ‘falso 5’ una variante de más movilidad. A pesar de ello, seguramente puedan revertir esa percepción.

La llegada de un ‘gigante’ a Madrid puede hacer brillar a los exteriores

El Real Madrid Baloncesto es un equipo con numerosos integrantes que, o toman muchos riesgos defensivos para robar o son fácilmente superables. En ambos casos, un intimidador en la zona elevará sus prestaciones. Eddy Tavares sigue dominando, pero con menos brillo que antaño y con el cansancio haciéndole más mella. Hasta el momento, la entrada de Bruno Fernando en pista suponía unas peores prestaciones en defensa de bloque directo y estructura de ayudas, algo que podría cambiar.

Varios de los perfiles que suenan para llegar al Real Madrid Baloncesto son jugadores mucho más determinantes cerca de canasta. En este contexto, jugadores como Theo Maledon o Andrés Feliz pueden elevar su techo competitivo. El francés es un jugador muy liviano y ágil, pero poco contundente en contactos defensivos en la pintura. Por su lado, el dominicano tiende a defender muy cerca y a tomar muchos riesgos, algo muy interesante en este baloncesto, pero que requiere de un contexto que le potencie. Seguramente ambos exteriores crezcan con el cambio.