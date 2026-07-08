Fichajes Primera FEB: Un trotamundos con un último paso en China para llevar a Estudiantes a la ACB

El mercado de fichajes de Primera FEB continúa tomando forma de cara a la temporada 2026-27, con los equipos perfilando sus plantillas y apostando por jugadores capaces de marcar diferencias. En este escenario, Movistar Estudiantes ha incorporado una nueva pieza para reforzar su proyecto deportivo con un jugador de experiencia internacional y recorrido en distintas competiciones.

Movistar Estudiantes se refuerza con Jordan Walker

Jordan Walker llega al Movistar Estudiantes para potenciar el juego exterior del equipo en la temporada 2026-27. El escolta estadounidense de 29 años aterriza en Madrid avalado por su capacidad anotadora y por una trayectoria internacional que le ha llevado a competir en diferentes ligas europeas. El club busca en él un jugador capaz de generar puntos, crear ventajas ofensivas y aportar alternativas en el perímetro.

Formado en la universidad de Morehead State, Walker inició su carrera profesional en Europa en la temporada 2021-22. Durante los siguientes años pasó por equipos de Alemania, Bélgica, la Liga Adriática y Hungría, defendiendo las camisetas de Hamburg Towers, SC Rist Wedel, Okapi Aalst, FMP y NKA Pécs. Esta experiencia en distintos campeonatos le ha permitido adaptarse a diferentes estilos de juego y evolucionar como anotador exterior.

Jordan Walker y su consolidación en Primera FEB

Su consolidación llegó en el baloncesto español. En la temporada 2024-25 destacó con Caja Rural CB Zamora en Primera FEB, donde firmó 14,7 puntos, 2,6 rebotes y 2,2 asistencias por encuentro, convirtiéndose en una de las referencias ofensivas del equipo en Primera FEB. Posteriormente, con HLA Alicante, dio un paso adelante con 16,7 puntos, 3,3 asistencias y 16,4 de valoración de media, unos números que llamaron la atención de otros clubes.

Además, Walker cerró la pasada campaña con una experiencia en China y con su debut en la Liga Endesa con Río Breogán, aumentando su bagaje en el baloncesto de élite. Su capacidad para anotar desde diferentes posiciones, jugar situaciones de uno contra uno y asumir responsabilidad en momentos importantes son las principales cualidades que puede aportar al nuevo proyecto del Movistar Estudiantes, que ya cuenta con seis jugadores confirmados para la próxima temporada.

Fichajes confirmados de Movistar Estudiantes