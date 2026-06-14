El golpe de la derrota ante Leyma Coruña sigue muy presente en el entorno de Estudiantes, pero el club no tiene tiempo para lamentos. Con el reto innegociable de regresar a la élite del baloncesto español, de la que está alejado desde su descenso a Primera FEB en la temporada 2021/22, los despachos ya trabajan a pleno rendimiento. Empiezan a llegar las primeras decisiones de un verano que se presenta intenso y cargado de movimientos.

Toni Ten seguirá en Estudiantes

La primera gran decisión en los despachos de Movistar Estudiantes ya está tomada. Según han informado varios medios, entre ellos Encestando a través de su perfil en X, Toni Ten continuará al frente del proyecto estudiantil con la misión de volver a pelear por el ansiado ascenso a la Liga Endesa, una Primera FEB que volverá a repartir dos plazas para la máxima categoría del baloncesto español.

Tras la dolorosa derrota en A Coruña surgieron dudas sobre el futuro de Toni Ten, pero finalmente el técnico cumplirá el contrato que le vincula con Movistar Estudiantes. Su continuidad llegará acompañada de la permanencia de piezas importantes del proyecto como Lucas Giovannetti y, según apunta Alen Martín, también de Asier González y Juampi Vaulet.

La gran incógnita en la planificación estará en el futuro de Omar Silverio. El escolta dominicano, uno de los jugadores más determinantes del último curso, cuenta con un gran cartel y despierta el interés de varios clubes de Liga Endesa, por lo que su continuidad en el conjunto estudiantil se antoja complicada.

Hugo López rumbo a NCAA

Una de las salidas que tiene prácticamente aseguradas Movistar Estudiantes será la de Hugo López. El joven interior de 22 años pondrá rumbo a la NCAA, siguiendo el camino de otros muchos talentos españoles que han optado por dar el salto al baloncesto universitario estadounidense en los últimos años.

El ala-pívot, internacional con España en categorías inferiores, solo tendrá un año de elegibilidad en la NCAA y todo apunta a que el conjunto estudiantil conservará sus derechos deportivos de cara a un posible regreso una vez finalice su aventura americana en marzo.

Hugo López ha disputado un total de 22 partidos con la camiseta de Movistar Estudiantes durante la presente temporada, firmando unos promedios de 2,8 puntos y 3,8 rebotes en la fase regular. Sus números descendieron ligeramente en los playoffs de Primera FEB, donde registró 2,4 puntos y 2,8 rebotes por encuentro.

Ahora el joven ala-pívot iniciará una nueva etapa lejos de España y todo apunta a que su destino estará en California, donde disputará su único año de elegibilidad en la NCAA, atraído por una oportunidad deportiva y económica que puede suponer un impulso importante para su carrera.