La elección del nuevo técnico de Valencia Basket puede llegar con un fichajazo Euroliga

Valencia Basket afronta un verano de cambios marcado por movimientos importantes tanto en el banquillo como en la planificación de la plantilla. Tras cerrar la etapa anterior, el club trabaja ahora en construir un nuevo proyecto competitivo, centrado en mantener su identidad y seguir creciendo en el contexto de la Euroliga. En este escenario, la dirección deportiva ya ha elegido técnico y busca un bombazo en el mercado europeo.

Nadir Hifi, un nombre en la agenda de Valencia Basket

Tal y como ha informado Las Provincias, Valencia Basket ha puesto el foco en reforzar su potencial ofensivo y uno de los nombres que maneja la dirección deportiva es el de Nadir Hifi, un escolta con gran capacidad anotadora que viene de destacar en Euroliga con casi 19 puntos por partido, siendo uno de los máximos anotadores de la competición.

Sin embargo, la operación no es sencilla desde el punto de vista económico para Valencia Basket. El jugador tiene una cláusula de salida del Paris Basketball cercana a los dos millones de euros, una cifra elevada para las posibilidades actuales del club taronja. Aun así, Valencia estaría dispuesto a hacer un esfuerzo importante ofreciéndole un contrato atractivo, además de la oportunidad de convertirse en uno de los referentes del nuevo proyecto con Xavi Albert.

Los datos que reflejan el encaje de Nadir Hifi en Valencia Basket

El posible fichaje de Nadir Hifi encajaría perfectamente en la idea ofensiva del nuevo proyecto de Valencia Basket, basada en un ritmo alto, el juego dinámico en el perímetro y la generación constante de ventajas. El escolta francés destaca precisamente por su capacidad para asumir mucho protagonismo en ataque, algo clave en sistemas modernos donde los exteriores lideran la anotación.

Los números de Hifi refuerzan este encaje en la idea de Xavi Albert. En la última temporada de Euroliga ha promediado alrededor de 19 puntos y cerca de 4 asistencias por partido, con un uso ofensivo muy alto dentro de su equipo. Incluso ha llegado a liderar la competición en anotación en algunos tramos, manejando cerca del 40% de las posesiones ofensivas de su equipo.